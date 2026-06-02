В Киеве уже 79 пострадавших из-за массированной атаки рф
Киев • УНН
Количество пострадавших в Киеве в результате атаки РФ возросло до 79 человек. Ранее было известно о шести погибших и 66 раненых жителях столицы.
Уже 79 пострадавших в результате массированной атаки рф в Киеве, сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко в соцсетях во вторник, пишет УНН.
Ранее сообщалось о 6 погибших и 66 пострадавших из-за удара рф в столице.
