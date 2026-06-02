россия атаковала Украину 73 ракетами и 656 дронами: результаты работы ПВО

россия ночью выпустила по Украине 73 ракеты, в том числе 8 "Цирконов" и 33 баллистические, и 656 дронов, сбито или подавлено 40 ракет, в том числе 11 баллистических, и 602 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 июня (с 18:00 1 июня), противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов.

Основное направление удара – Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы - сообщили в ВС ВСУ.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БпЛА различных типов:

8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков – ВОТ АР Крым, Курская обл., рф);

33 баллистические ракеты Искандер-М (районы пуска – Брянская, Курская, Ростовская обл., ВОТ АР Крым);

27 крылатых ракет Х-101 (районы пусков – Вологодская обл., рф);

5 крылатых ракет "Калибр" (районы пусков – акватория Каспийского моря);

656 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, барражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника различных типов: 11 баллистических ракет Искандер-М; 26 крылатых ракет Х-101; 3 крылатые ракеты "Калибр"; 602 вражеских БпЛА различных типов. По предварительной информации, по состоянию на 08.30 зафиксированы попадания 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БпЛА на 38 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 15 локациях - указали в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько ударных БпЛА.

Удар рф по Киеву унес жизни уже 4 человек и ранил еще 58