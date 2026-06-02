россия осуществляет комбинированную атаку: запущены ракеты «Калибр», баллистика и десятки дронов по Украине
Киев • УНН
В ночь на 2 июня рф атаковала Украину ракетами «Калибр», баллистикой и дронами. Под ударом оказались Киевская, Сумская, Днепропетровская и другие области.
российские войска в ночь на 2 июня начали масштабную комбинированную атаку на Украину с применением крылатых ракет "Калибр", баллистического вооружения и ударных беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным военных, около полуночи были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря. Почти одновременно россияне запустили несколько волн ударных дронов с территории рф и временно оккупированных территорий. Беспилотники двигались в направлении Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Под ударом оказались несколько регионов
После часа ночи Воздушные силы также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока и северо-востока. В частности, сообщалось о скоростных целях в направлении Запорожья, Сумщины и Днепра.
Около двух часов ночи военные зафиксировали движение крылатых ракет через Сумскую область в направлении Черниговщины. Воздушные силы призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до завершения опасности.
Информация о последствиях атаки и работе сил противовоздушной обороны уточняется.
