Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
Международные кампании Трампа в тупике. В рф не заинтересованы в визитах посланников из США для мирных переговоров - СМИ

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

Вместо быстрых решений в войнах в Украине и Газе Трамп получил затяжные конфликты. Аналитики указывают на отсутствие системной дипломатии США.

Международные кампании Трампа в тупике. В рф не заинтересованы в визитах посланников из США для мирных переговоров - СМИ

Президент США Дональд Трамп после громких заявлений о быстрых победах в международных конфликтах все чаще сталкивается с затяжными кризисами без четких результатов. Речь идет о войне в Украине, ситуации в секторе Газа и противостоянии с Ираном. Об этом пишет The New York Times, передает УНН

Быстрые победы Трампа превратились в затяжные конфликты

Как отмечает издание, Трамп всегда отдавал предпочтение коротким и демонстративным военным кампаниям. В Белом доме он даже держит модели бомбардировщиков B-2, которые участвовали в ударах по иранским ядерным объектам.

Однако сейчас, по мнению авторов материала, президент США оказался на этапе политического застоя. Его попытки достичь быстрых решений в войнах и международных кризисах натолкнулись на сложную реальность.

Иран – перемирие без окончательного результата

После объявления перемирия между США и Ираном Трамп заявлял, что боевые действия завершатся только после "полного и безопасного" открытия Ормузского пролива. Однако этого не произошло.

В материале отмечается, что даже возможное возобновление судоходства не решает ключевых проблем — иранской ядерной программы и ракетного производства. В то же время Тегеран, по оценкам экспертов, рассчитывает затягивать переговоры месяцами или даже годами.

Война в Украине – обещание "24 часов" не сработало

The New York Times напоминает, что Трамп ранее заявлял о готовности завершить войну между россией и Украиной за сутки после возвращения к власти.

Впрочем, спустя более года после вступления в должность никакое мирное соглашение достигнуто не было. Госсекретарь США Марко Рубио уже открыто выражает усталость от безрезультатных переговоров.

По данным издания, российская сторона также больше не заинтересована в периодических визитах спецпредставителей Вашингтона и хочет формализованного дипломатического процесса с постоянными контактами.

Украина чувствует себя увереннее

В статье отмечается, что украинские дальнобойные дроны и ракеты все чаще поражают объекты в глубине территории рф, включая энергетическую инфраструктуру и военные предприятия.

Также британская разведка оценивает потери российской армии почти в полмиллиона военных убитыми.

Бывший американский дипломат Томас Грэм заявил, что ситуация на фронте изменилась, а экономические проблемы в россии только усиливаются.

"В кремле уже думают о том, как преподнести это как победу", – отметил он.

Газа остается без стабилизации

Несмотря на масштабные планы Трампа по послевоенному восстановлению сектора Газа, ситуация в регионе остается нестабильной.

Hamas не сложил оружие, гуманитарный кризис продолжается, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о расширении контроля израильской армии над большей частью анклава.

Проблема Трампа – в отсутствии системной дипломатии

Аналитики, опрошенные NYT, считают, что администрация Трампа слишком полагается на телефонные звонки и отдельные визиты спецпредставителей, в то время как для реальных мирных договоренностей нужна постоянная дипломатическая работа.

"Внешняя политика – это долгий и сложный процесс. Громкие заявления не заменяют системной работы", – заявил руководитель Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн.

В то же время бывший советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Трамп "пытался бомбить Иран, блокировать Иран и давить на Иран, но в итоге застрял в тупике".

Андрей Тимощенков

