Международные кампании Трампа в тупике. В рф не заинтересованы в визитах посланников из США для мирных переговоров - СМИ
Киев • УНН
Вместо быстрых решений в войнах в Украине и Газе Трамп получил затяжные конфликты. Аналитики указывают на отсутствие системной дипломатии США.
Президент США Дональд Трамп после громких заявлений о быстрых победах в международных конфликтах все чаще сталкивается с затяжными кризисами без четких результатов. Речь идет о войне в Украине, ситуации в секторе Газа и противостоянии с Ираном. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.
Быстрые победы Трампа превратились в затяжные конфликты
Как отмечает издание, Трамп всегда отдавал предпочтение коротким и демонстративным военным кампаниям. В Белом доме он даже держит модели бомбардировщиков B-2, которые участвовали в ударах по иранским ядерным объектам.
Однако сейчас, по мнению авторов материала, президент США оказался на этапе политического застоя. Его попытки достичь быстрых решений в войнах и международных кризисах натолкнулись на сложную реальность.
Иран – перемирие без окончательного результата
После объявления перемирия между США и Ираном Трамп заявлял, что боевые действия завершатся только после "полного и безопасного" открытия Ормузского пролива. Однако этого не произошло.
В материале отмечается, что даже возможное возобновление судоходства не решает ключевых проблем — иранской ядерной программы и ракетного производства. В то же время Тегеран, по оценкам экспертов, рассчитывает затягивать переговоры месяцами или даже годами.
Война в Украине – обещание "24 часов" не сработало
The New York Times напоминает, что Трамп ранее заявлял о готовности завершить войну между россией и Украиной за сутки после возвращения к власти.
Впрочем, спустя более года после вступления в должность никакое мирное соглашение достигнуто не было. Госсекретарь США Марко Рубио уже открыто выражает усталость от безрезультатных переговоров.
По данным издания, российская сторона также больше не заинтересована в периодических визитах спецпредставителей Вашингтона и хочет формализованного дипломатического процесса с постоянными контактами.
Украина чувствует себя увереннее
В статье отмечается, что украинские дальнобойные дроны и ракеты все чаще поражают объекты в глубине территории рф, включая энергетическую инфраструктуру и военные предприятия.
Также британская разведка оценивает потери российской армии почти в полмиллиона военных убитыми.
Бывший американский дипломат Томас Грэм заявил, что ситуация на фронте изменилась, а экономические проблемы в россии только усиливаются.
"В кремле уже думают о том, как преподнести это как победу", – отметил он.
Газа остается без стабилизации
Несмотря на масштабные планы Трампа по послевоенному восстановлению сектора Газа, ситуация в регионе остается нестабильной.
Hamas не сложил оружие, гуманитарный кризис продолжается, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о расширении контроля израильской армии над большей частью анклава.
Проблема Трампа – в отсутствии системной дипломатии
Аналитики, опрошенные NYT, считают, что администрация Трампа слишком полагается на телефонные звонки и отдельные визиты спецпредставителей, в то время как для реальных мирных договоренностей нужна постоянная дипломатическая работа.
"Внешняя политика – это долгий и сложный процесс. Громкие заявления не заменяют системной работы", – заявил руководитель Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн.
В то же время бывший советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Трамп "пытался бомбить Иран, блокировать Иран и давить на Иран, но в итоге застрял в тупике".
