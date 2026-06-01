Иран приостанавливает переговоры со США в знак протеста против ударов Израиля по Ливану — СМИ

$44.270.0051.550.12
ukenru
Эксклюзив
13:39 • 6198 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
12:19 • 26320 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
09:18 • 23516 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 28503 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 47781 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 83321 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 62396 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 131119 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 110009 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 59654 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.9м/с
27%
750мм
Популярные новости
Водитель во время спора на дороге в Киеве выстрелил оппоненту в живот - полицияPhoto1 июня, 05:24 • 22077 просмотра
Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters1 июня, 06:46 • 25456 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 29255 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 30188 просмотра
В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters12:20 • 26507 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo15:01 • 64 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 4322 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
12:19 • 26303 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 30329 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 59219 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Иран
Село
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона13:59 • 2524 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 29368 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 40750 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 60702 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 75152 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
АК-74
The New York Times

Иран приостанавливает переговоры со США в знак протеста против ударов Израиля по Ливану — СМИ

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Тегеран прекратил диалог из-за израильских ударов по Ливану. Иран требует вывода войск ЦАХАЛ и угрожает закрытием стратегических морских проливов.

Иран приостанавливает переговоры со США в знак протеста против ударов Израиля по Ливану — СМИ

Иран приостановил переговоры со Соединенными Штатами в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Об этом сообщило в понедельник полуофициальное информационное агентство Tasnim, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Учитывая продолжение нападений израильского режима в Ливане и то, что Ливан был одним из условий для прекращения огня, которое сейчас нарушается на всех фронтах, включая Ливан, иранская переговорная группа приостанавливает "переговоры и обмен текстовыми сообщениями через посредников", – сообщает Tasnim.

Иран призывает к немедленному прекращению войн Израиля в Газе и Ливане, а также к полному выводу израильской армии из Ливана, сообщает Tasnim, добавляя, что "пока позиция Ирана и сопротивления по этим вопросам не будет удовлетворена, переговоров не будет".

США и Иран обменялись ударами на фоне новых требований Трампа по сделке01.06.26, 08:49 • 3706 просмотров

Tasnim добавил, что Тегеран и союзные с ним группы боевиков в регионе поставили в свою повестку дня "полное закрытие Ормузского пролива и активацию других фронтов", включая пролив Баб-эль-Мандеб в южной части Красного моря, где йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, ранее совершали нападения на проходящие суда.

CNN обратился в Белый дом за комментарием.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильским военным нанести удар по району Дахия в Бейруте, южному пригороду города, который является оплотом "Хезболлы". Израильский чиновник сообщил CNN, что планы по удару по Бейруту были согласованы с США.

Нефть подскочила в цене из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном — Bloomberg01.06.26, 05:32 • 7032 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Израиль
Белый дом
Ливан
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Иран