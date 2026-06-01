Иран приостанавливает переговоры со США в знак протеста против ударов Израиля по Ливану — СМИ
Киев • УНН
Тегеран прекратил диалог из-за израильских ударов по Ливану. Иран требует вывода войск ЦАХАЛ и угрожает закрытием стратегических морских проливов.
Иран приостановил переговоры со Соединенными Штатами в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Об этом сообщило в понедельник полуофициальное информационное агентство Tasnim, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Учитывая продолжение нападений израильского режима в Ливане и то, что Ливан был одним из условий для прекращения огня, которое сейчас нарушается на всех фронтах, включая Ливан, иранская переговорная группа приостанавливает "переговоры и обмен текстовыми сообщениями через посредников", – сообщает Tasnim.
Иран призывает к немедленному прекращению войн Израиля в Газе и Ливане, а также к полному выводу израильской армии из Ливана, сообщает Tasnim, добавляя, что "пока позиция Ирана и сопротивления по этим вопросам не будет удовлетворена, переговоров не будет".
Tasnim добавил, что Тегеран и союзные с ним группы боевиков в регионе поставили в свою повестку дня "полное закрытие Ормузского пролива и активацию других фронтов", включая пролив Баб-эль-Мандеб в южной части Красного моря, где йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, ранее совершали нападения на проходящие суда.
CNN обратился в Белый дом за комментарием.
Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильским военным нанести удар по району Дахия в Бейруте, южному пригороду города, который является оплотом "Хезболлы". Израильский чиновник сообщил CNN, что планы по удару по Бейруту были согласованы с США.
