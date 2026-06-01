Нефть подскочила в цене из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном — Bloomberg

Мировые цены на нефть выросли после падения до шестинедельного минимума на фоне неопределенности относительно перспектив мирного соглашения, которое прекратило бы войну в Иране. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что нефть марки Brent продемонстрировала стремительный рост. Сейчас баррель торгуется выше отметки в 93 доллара после того, как в пятницу рынок закрылся на самом низком уровне с середины апреля.

США и Иран обменялись сообщениями в течение выходных, требуя изменений в проект соглашения, которое бы продлило прекращение огня и открыло Ормузский пролив, но было неясно, достигли ли стороны значительного прогресса - говорится в статье.

Указывается, что предыдущий оптимизм относительно возможного заключения договоренности вызвал первое в этом году месячное падение цен на нефть. В то же время Brent остается более чем на четверть выше уровня начала войны в конце февраля.

Ни Иран, ни США не капитулируют и не идут на компромисс в отношении своих красных линий для соглашения - сказал независимый экономист по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки Хамзе Аль Гааод.

По его прогнозам, цены на нефть, вероятно, продолжат двигаться в "цикле заяв", колеблясь между оптимизмом и осторожностью, поскольку "появляются новые заголовки".

Напомним

28 мая мировые цены на нефть выросли на 3% после удара Ирана по авиабазе США. Обострение произошло на фоне шестинедельного сокращения запасов сырья в Штатах.

