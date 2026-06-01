Нефть подскочила в цене из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном — Bloomberg
Киев • УНН
Стоимость нефти Brent превысила 93 доллара из-за отсутствия прогресса по сделке США с Ираном. Вашингтон и Тегеран до сих пор не достигли компромисса по условиям прекращения огня.
Мировые цены на нефть выросли после падения до шестинедельного минимума на фоне неопределенности относительно перспектив мирного соглашения, которое прекратило бы войну в Иране. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что нефть марки Brent продемонстрировала стремительный рост. Сейчас баррель торгуется выше отметки в 93 доллара после того, как в пятницу рынок закрылся на самом низком уровне с середины апреля.
США и Иран обменялись сообщениями в течение выходных, требуя изменений в проект соглашения, которое бы продлило прекращение огня и открыло Ормузский пролив, но было неясно, достигли ли стороны значительного прогресса
Указывается, что предыдущий оптимизм относительно возможного заключения договоренности вызвал первое в этом году месячное падение цен на нефть. В то же время Brent остается более чем на четверть выше уровня начала войны в конце февраля.
Ни Иран, ни США не капитулируют и не идут на компромисс в отношении своих красных линий для соглашения
По его прогнозам, цены на нефть, вероятно, продолжат двигаться в "цикле заяв", колеблясь между оптимизмом и осторожностью, поскольку "появляются новые заголовки".
Напомним
28 мая мировые цены на нефть выросли на 3% после удара Ирана по авиабазе США. Обострение произошло на фоне шестинедельного сокращения запасов сырья в Штатах.
