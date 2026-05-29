США ввели новые санкции против продажи иранской нефти

Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против торговли иранской нефтью, несмотря на предыдущее соглашение между Вашингтоном и Тегераном о продлении прекращения огня и ослаблении ограничений в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов США, пишет УНН.

Под санкции попали восемь судов, которые, по данным американских властей, участвовали в транспортировке иранской сырой нефти и нефтепродуктов. Среди них – танкеры Flora под флагом Маршалловых островов, Hauncayo под флагом Коморских островов и Ill Gap под флагом Панамы.

Мы не позволим иранскому правительству увеличить свои доходы от нефти с целью восстановления своих вооруженных сил и военного потенциала