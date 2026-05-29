США ввели новые санкции против продажи иранской нефти
Киев • УНН
Под ограничения США попали восемь судов и более 15 компаний из Гонконга и Дубая. Целью санкций является перекрытие доходов Ирана на восстановление армии.
Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против торговли иранской нефтью, несмотря на предыдущее соглашение между Вашингтоном и Тегераном о продлении прекращения огня и ослаблении ограничений в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов США, пишет УНН.
Детали
Под санкции попали восемь судов, которые, по данным американских властей, участвовали в транспортировке иранской сырой нефти и нефтепродуктов. Среди них – танкеры Flora под флагом Маршалловых островов, Hauncayo под флагом Коморских островов и Ill Gap под флагом Панамы.
Оман заверил США, что не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив - Бессент28.05.26, 21:58 • 1864 просмотра
Мы не позволим иранскому правительству увеличить свои доходы от нефти с целью восстановления своих вооруженных сил и военного потенциала
Помимо судов, санкции также ввели против более чем 15 компаний, в частности из Гонконга и Дубая. В Минфине США заявили, что некоторые из этих структур использовали инфраструктуру продажи нефти иранских вооруженных сил для закупки нефтепродуктов за пределами Ирана.
США и Иран согласовали проект соглашения, но Трамп еще не дал окончательного одобрения – Axios28.05.26, 18:27 • 2296 просмотров