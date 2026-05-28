США и Иран согласовали проект соглашения, но Трамп еще не дал окончательного одобрения – Axios

Американские и иранские переговорщики согласовали проект 60-дневного меморандума о продлении режима прекращения огня и запуске переговоров по ядерной программе Ирана, однако президент США Дональд Трамп пока не дал окончательного одобрения документу. Об этом сообщает Axios, передает УНН.

По данным издания, меморандум может стать крупнейшим дипломатическим прорывом с начала войны, хотя окончательное соглашение по ядерной программе Ирана потребует дополнительных переговоров.

"Это соглашение, чтобы все сели за стол переговоров. Детали мы будем согласовывать уже в ходе самих переговоров", – заявил один из американских чиновников.

Как пишет Axios, условия документа были в основном согласованы еще во вторник, однако обе стороны нуждались в одобрении со стороны высшего руководства.

Американские чиновники утверждают, что Иран впоследствии сообщил о готовности подписать меморандум, однако Тегеран официально этого не подтвердил.

По словам собеседников издания, американские переговорщики представили Трампу детали сделки, но он решил взять несколько дней на раздумья.

"Президент сообщил посредникам, что хочет несколько дней, чтобы все обдумать", – сказал американский чиновник.

Согласно проекту документа, судоходство через Ормузский пролив должно быть "неограниченным". Иран также должен будет в течение 30 дней убрать все мины из пролива.

Кроме того, США должны постепенно отменить морскую блокаду по мере восстановления коммерческого судоходства.

Также меморандум предусматривает обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие. Первыми темами переговоров в течение 60 дней должны стать вопросы иранского высокообогащенного урана и ограничения обогащения.

США, в свою очередь, готовы обсуждать ослабление санкций и размораживание иранских активов.

В то же время Axios отмечает, что даже во время финализации договоренностей в течение последних 48 часов между США и Ираном произошли два инцидента в Ормузском проливе.

