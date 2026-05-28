Американских военных в зонах конфликтов отслеживали через данные о локации — Reuters

$44.300.0251.540.03
ukenru
15:30 • 558 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в "монополии на рынке оружия", Миндиче и "завышенных ценах"
14:01 • 5116 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
13:59 • 8754 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
13:26 • 10630 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
13:18 • 10942 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
12:58 • 14340 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
12:30 • 15389 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста
12:08 • 11705 просмотра
Зеленский предположил, что в декабре-январе Украина получит первые истребители Gripen
11:52 • 17394 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot
11:49 • 10802 просмотра
Правительство одобрило новый Таможенный кодекс по стандартам ЕСPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
54%
746мм
Популярные новости
Китай заявил, что вынудил нидерландский фрегат покинуть район спорных островов в Южно-Китайском море28 мая, 06:21 • 15582 просмотра
Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП28 мая, 08:35 • 19224 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 16542 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto11:23 • 13832 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto12:40 • 12487 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг12:58 • 14340 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto12:40 • 12527 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста12:30 • 15389 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot11:52 • 17394 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto11:23 • 13871 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Ульф Кристерссон
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Швеция
Иран
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo11:21 • 7932 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 16579 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 77841 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 53857 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 69223 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

Американских военных в зонах конфликтов отслеживали через данные о локации — Reuters

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Военные США становятся целями из-за коммерческих данных о геолокации. Глобальная индустрия цифровой слежки существенно влияет на современное поле боя.

Американских военных в зонах конфликтов отслеживали через данные о локации — Reuters

Американские военные, развернутые в зонах боевых действий, становились мишенью из-за использования коммерчески доступных данных о геолокации. Об этом говорится в сообщениях, которые получали военные чиновники, что демонстрирует, как глобальная индустрия цифровой слежки влияет на современное поле боя. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В письме, которое сенатор США Рон Уайден передал Reuters, Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что "получило несколько сообщений об угрозах, связанных с использованием противником коммерческих данных о местоположении для слежки или наведения на американский персонал в зоне операций". Письмо датировано 14 апреля, однако не содержит деталей. Зона ответственности CENTCOM охватывает, в частности, Персидский залив, где американские силы противостоят Ирану из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

Это стало первым официальным подтверждением того, что американских военных отслеживали в активной зоне боевых действий, отметили Уайден и группа законодателей от обеих партий в письме к Пентагону.

Коммерческие данные о геолокации могут использоваться для определения мест скопления американских войск, их маршрутов и привычек, что противник может использовать для ракетных ударов, атак дронами или придорожными бомбами, а также в контрразведывательных целях

- говорится в письме.

Пентагон не ответил на запросы о комментариях. Законодатели отметили, что их попытки получить от военных чиновников больше информации о сообщаемых случаях были безрезультатными.

Данные о местоположении широко используются в цифровой рекламе, что является важным источником доходов для многих технологических компаний. Такие данные обычно собирают со смартфонов или других устройств с помощью приложений или поставщиков услуг, после чего продают брокерам данных, которые их консолидируют и перепродают, иногда через сложные сети посредников.

Трамп объявил о переброске 5000 американских военных в Польшу21.05.26, 23:59 • 7119 просмотров

Хотя угроза приватности от продажи данных о повседневных перемещениях давно обсуждалась, их потенциал как угрозы национальной безопасности также вызывает беспокойство.

Например, в прошлых делах США известны случаи использования коммерческих данных для отслеживания перемещений военных в зонах конфликтов и вблизи чувствительных объектов. Также расследования медиа-изданий подчеркивали, насколько детально отслеживаются передвижения людей в разных странах с использованием данных брокеров.

Две профессиональные ассоциации, представляющие рекламодателей в цифровой сфере, не ответили на запросы о комментариях.

В письме законодателей также отмечается, что, принимая во внимание масштабы торговли данными о местоположении, государственным органам следовало действовать быстрее для защиты персонала США – в частности, путем отключения уникального рекламного идентификатора на устройствах, выдаваемых военным, автоматического отключения сбора данных о местоположении на полевых устройствах и перехода с браузера Chrome на более приватные альтернативы.

Среди подписавших письмо был представитель США Пэт Хэрриган, который ранее служил в специальных силах армии США. Он подчеркнул, что браузеры по умолчанию собирают и делятся данными пользователей, и каждый день, проведенный на устройствах, выданных правительством, представляет очередной риск для безопасности военных.

Со своей стороны Google от Alphabet отметил, что Chrome обладает "передовой безопасностью" в отрасли. Компания также подчеркнула, что выступает за усиление правил и мер предосторожности против брокеров данных.

Эксперты подчеркивают, что защита данных о местоположении должна быть приоритетом, особенно в свете растущей роли цифровых технологий в военных операциях. Военные и законодатели призывают к более строгому регулированию и практическим шагам для минимизации рисков, связанных с использованием коммерческих данных и угрозами приватности персонала.

"Радикальнее, чем ожидали европейцы": Spiegel узнал о планах США по сокращению военного вклада в НАТО27.05.26, 09:32 • 3728 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Кибератака
Техника
Выборы в США
Социальная сеть
Центральное командование США
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Reuters
Сирия
Германия
Соединённые Штаты
Иран
Google