Американских военных в зонах конфликтов отслеживали через данные о локации — Reuters

Американские военные, развернутые в зонах боевых действий, становились мишенью из-за использования коммерчески доступных данных о геолокации. Об этом говорится в сообщениях, которые получали военные чиновники, что демонстрирует, как глобальная индустрия цифровой слежки влияет на современное поле боя. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В письме, которое сенатор США Рон Уайден передал Reuters, Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что "получило несколько сообщений об угрозах, связанных с использованием противником коммерческих данных о местоположении для слежки или наведения на американский персонал в зоне операций". Письмо датировано 14 апреля, однако не содержит деталей. Зона ответственности CENTCOM охватывает, в частности, Персидский залив, где американские силы противостоят Ирану из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

Это стало первым официальным подтверждением того, что американских военных отслеживали в активной зоне боевых действий, отметили Уайден и группа законодателей от обеих партий в письме к Пентагону.

Коммерческие данные о геолокации могут использоваться для определения мест скопления американских войск, их маршрутов и привычек, что противник может использовать для ракетных ударов, атак дронами или придорожными бомбами, а также в контрразведывательных целях - говорится в письме.

Пентагон не ответил на запросы о комментариях. Законодатели отметили, что их попытки получить от военных чиновников больше информации о сообщаемых случаях были безрезультатными.

Данные о местоположении широко используются в цифровой рекламе, что является важным источником доходов для многих технологических компаний. Такие данные обычно собирают со смартфонов или других устройств с помощью приложений или поставщиков услуг, после чего продают брокерам данных, которые их консолидируют и перепродают, иногда через сложные сети посредников.

Трамп объявил о переброске 5000 американских военных в Польшу

Хотя угроза приватности от продажи данных о повседневных перемещениях давно обсуждалась, их потенциал как угрозы национальной безопасности также вызывает беспокойство.

Например, в прошлых делах США известны случаи использования коммерческих данных для отслеживания перемещений военных в зонах конфликтов и вблизи чувствительных объектов. Также расследования медиа-изданий подчеркивали, насколько детально отслеживаются передвижения людей в разных странах с использованием данных брокеров.

Две профессиональные ассоциации, представляющие рекламодателей в цифровой сфере, не ответили на запросы о комментариях.

В письме законодателей также отмечается, что, принимая во внимание масштабы торговли данными о местоположении, государственным органам следовало действовать быстрее для защиты персонала США – в частности, путем отключения уникального рекламного идентификатора на устройствах, выдаваемых военным, автоматического отключения сбора данных о местоположении на полевых устройствах и перехода с браузера Chrome на более приватные альтернативы.

Среди подписавших письмо был представитель США Пэт Хэрриган, который ранее служил в специальных силах армии США. Он подчеркнул, что браузеры по умолчанию собирают и делятся данными пользователей, и каждый день, проведенный на устройствах, выданных правительством, представляет очередной риск для безопасности военных.

Со своей стороны Google от Alphabet отметил, что Chrome обладает "передовой безопасностью" в отрасли. Компания также подчеркнула, что выступает за усиление правил и мер предосторожности против брокеров данных.

Эксперты подчеркивают, что защита данных о местоположении должна быть приоритетом, особенно в свете растущей роли цифровых технологий в военных операциях. Военные и законодатели призывают к более строгому регулированию и практическим шагам для минимизации рисков, связанных с использованием коммерческих данных и угрозами приватности персонала.

"Радикальнее, чем ожидали европейцы": Spiegel узнал о планах США по сокращению военного вклада в НАТО