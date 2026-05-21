Эксклюзив
Трамп объявил о переброске 5000 американских военных в Польшу

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Дональд Трамп направит в Польшу дополнительно 5000 военных США. Решение принято благодаря крепким отношениям с президентом Каролем Навроцким.

Соединенные Штаты Америки направят в Польшу дополнительно 5000 военных. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

По его словам, это решение принято благодаря крепким отношениям с президентом Польши Каролем Навроцким.

После успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддерживал, и учитывая наши отношения с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5 000 военнослужащих

— написал Трамп.

На днях верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил, что США выведут из Европы 5 тысяч военнослужащих в соответствии с планами администрации Дональда Трампа.

Впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что развертывание американских войск в Польше было отложено, но добавил, что неверно утверждать, будто американские войска выводятся из Европы.

