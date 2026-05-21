"Либо мы кого-то принимаем, либо нет": Фицо отверг идею Мерца об "ассоциированном" членстве Украины в ЕС
Киев • УНН
Роберт Фицо отверг идею кандидата в канцлеры ФРГ Мерца об ассоциированном членстве Украины в ЕС без права голоса. Премьер Словакии выступает за полноценное вступление или отказ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отклоняет предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает УНН со ссылкой на Dennik N.
Детали
По словам Фицо, "либо мы кого-то берем, либо нет".
Сегодня Европейский Союз не настроен делать шаги такого характера
При этом он отметил, что другие страны, особенно Черногория, Албания и Сербия, имеют право присоединиться к ЕС.
Контекст
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине прямую роль в структурах Европейского Союза как промежуточный шаг к членству в ЕС, что, по его словам, может помочь заключению соглашения о прекращении войны, вызванной вторжением россии.
В то же время, по словам Мерца, Киев на данный момент не может получить полноценное членство и право голоса в Евросоюзе.
