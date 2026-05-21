Визит Зеленского в Британию под вопросом из-за ослабления нефтяных санкций против рф — СМИ
Киев • УНН
Поездка Зеленского в Британию под вопросом из-за разрешения Лондона на импорт топлива из нефти рф. Киев ведет активные переговоры по усилению санкций.
Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, который был запланирован на пятницу, 22 мая, стал гораздо менее вероятным после решения Лондона разрешить импорт топлива из российской нефти через третьи страны. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Дополнение
Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти через третьи страны. Решение объясняют дефицитом на рынке и ростом мировых цен.
Позже в Офисе Президента Украины сообщили, что Киев ведет "очень активные" переговоры с Великобританией относительно решения ослабить санкции на российскую нефть.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.