Мерц предлагает «ассоциированное» членство Украины в ЕС без права голоса
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС. Это позволит чиновникам посещать саммиты без права голоса.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине прямую роль в структурах Европейского Союза в качестве промежуточного шага к членству в ЕС, что, по его словам, может помочь заключению соглашения о прекращении войны, вызванной вторжением россии, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В письме лидерам ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters, Мерц предложил предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена", который позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, но не голосовать на них.
