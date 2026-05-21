Акции Газпрома и ТМК обесценились после визита путина в Пекин. Стороны не подписали контракт по строительству газопровода Сила Сибири-2.

Акции российского газового монополиста "Газпром" стремительно обесценились на московской бирже после завершения визита диктатора рф владимира путина в Пекин. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН. Детали Отмечается, что акции "Газпрома" резко подешевели на фоне отсутствия договоренности путина с лидером КНР Си Цзиньпином по строительству газопровода "Сила Сибири-2". В ходе торгов акции компании упали на 3,5% (до 119,06 рубля за штуку), что сделало их главным антилидером российского рынка. По данным СМИ, только за один день капитализация холдинга сократилась на 100 миллиардов рублей, а общие потери за время китайского визита превысили 120 миллиардов рублей (около 1,75 миллиарда долларов). Этот провал потянул вниз весь российский фондовый рынок, включая нефтяные компании и производителей труб. Вместе с "Газпромом" на 6% обвалились бумаги ТМК (Трубная металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса - ред.). Компания была готова поставлять трубы большого диаметра для "Силы Сибири-2", и инвесторы рассматривали ее как одного из возможных бенефициаров проекта. Но решения по газопроводу нет - следовательно, нет и крупного заказа - говорится в статье. Указывается, что хотя путин взял с собой 5 вице-премьеров и министров, говорил о "безграничных" перспективах сотрудничества с Китаем и подписал с Си Цзиньпином "декларацию о строительстве многополярного мира", новых крупных контрактов из Пекина российскому диктатору привезти не удалось. "В списке из 40 документов, подписанных по итогам визита, ни один не касается нефтегазового сотрудничества. Нет в них ни единого слова о "Силе Сибири-2", переговоры о которой Кремль ведет более 10 лет", - резюмирует издание. Напомним Во время чаепития с лидером КНР Си Цзиньпином российский диктатор владимир путин заявил, что его визит в Китай был "успешной, плодотворной и очень насыщенной работой". Китай превращает россию в собственный дешевый сырьевой придаток - ЦПД