Визит путина в Китай обвалил акции Газпрома и весь фондовый рынок рф - СМИ

Киев • УНН

 • 5058 просмотра

Акции Газпрома и ТМК обесценились после визита путина в Пекин. Стороны не подписали контракт по строительству газопровода Сила Сибири-2.

Визит путина в Китай обвалил акции Газпрома и весь фондовый рынок рф - СМИ

Акции российского газового монополиста "Газпром" стремительно обесценились на московской бирже после завершения визита диктатора рф владимира путина в Пекин. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что акции "Газпрома" резко подешевели на фоне отсутствия договоренности путина с лидером КНР Си Цзиньпином по строительству газопровода "Сила Сибири-2". В ходе торгов акции компании упали на 3,5% (до 119,06 рубля за штуку), что сделало их главным антилидером российского рынка.

По данным СМИ, только за один день капитализация холдинга сократилась на 100 миллиардов рублей, а общие потери за время китайского визита превысили 120 миллиардов рублей (около 1,75 миллиарда долларов). Этот провал потянул вниз весь российский фондовый рынок, включая нефтяные компании и производителей труб.  

Вместе с "Газпромом" на 6% обвалились бумаги ТМК (Трубная металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса - ред.).

Компания была готова поставлять трубы большого диаметра для "Силы Сибири-2", и инвесторы рассматривали ее как одного из возможных бенефициаров проекта. Но решения по газопроводу нет - следовательно, нет и крупного заказа

- говорится в статье.

Указывается, что хотя путин взял с собой 5 вице-премьеров и министров, говорил о "безграничных" перспективах сотрудничества с Китаем и подписал с Си Цзиньпином "декларацию о строительстве многополярного мира", новых крупных контрактов из Пекина российскому диктатору привезти не удалось.

"В списке из 40 документов, подписанных по итогам визита, ни один не касается нефтегазового сотрудничества. Нет в них ни единого слова о "Силе Сибири-2", переговоры о которой Кремль ведет более 10 лет", - резюмирует издание.

Напомним

Во время чаепития с лидером КНР Си Цзиньпином российский диктатор владимир путин заявил, что его визит в Китай был "успешной, плодотворной и очень насыщенной работой".

Вадим Хлюдзинский

