США развернули авианосную ударную группу Nimitz в Карибском море на фоне напряженности с Кубой
Киев • УНН
В Карибский регион прибыла авианосная группа США во главе с авианосцем Nimitz. Развертывание происходит на фоне напряженности в отношениях между США и Кубой.
Командование Вооруженных сил США в Южной Америке и Карибском бассейне (SOUTHCOM) сообщило о прибытии в Карибский регион авианосной ударной группы. Об этом информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в состав группы входят авианосец Nimitz, авиагруппа Carrier Air Wing 17, эсминец Gridley, а также танкер-заправщик Patuxent, которые являются "воплощением готовности и присутствия, непревзойденной дальности действия и смертоносности, а также стратегического превосходства".
Nimitz доказал свое боевое мастерство по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива
Контекст
Двусторонние отношения США и Кубы находятся на одном из самых низких уровней за последние десятилетия, с возобновлением давления со стороны Дональда Трампа и обострением энергетического кризиса на коммунистическом острове.
На прошлой неделе министр энергетики Кубы заявил, что запас российской нефти, предоставленный в последнюю минуту, исчерпан, и что кубинцам придется терпеть еще больше отключений электроэнергии.
По информации Axios, Куба закупила 300 ударных дронов, которые может направить на базы Соединенных Штатов. Среди экспортеров дронов на Кубу могут быть россия и Иран.
В ответ министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил США в создании "мошеннического дела" для оправдания новых санкций и возможного военного давления на Гавану.
