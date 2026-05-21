США развернули авианосную ударную группу Nimitz в Карибском море на фоне напряженности с Кубой

$44.150.0151.300.11
ukenru
20 мая, 17:33 • 17858 просмотра
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболуPhotoVideo
Эксклюзив
20 мая, 16:33 • 28008 просмотра
Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции
20 мая, 15:24 • 22646 просмотра
Кабмин изменил правила пересчета платежек за тепло и горячую воду - Кулеба
Эксклюзив
20 мая, 14:02 • 24090 просмотра
"лукашенко боится потерять власть" - политолог оценил шансы вступления Беларуси в войну против Украины
20 мая, 14:00 • 27287 просмотра
ЕС подписал меморандум с Украиной для выплат из €90 млрд, транш ожидается в середине июня
Эксклюзив
20 мая, 12:22 • 29312 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Эксклюзив
20 мая, 12:11 • 21463 просмотра
"Это информационный шум" — военный эксперт оценил угрозу дистанционного минирования трасс в тылу Украины
Эксклюзив
20 мая, 11:33 • 16014 просмотра
Упадок гражданской авиации ударит по обороноспособности Украины - гендиректор Аэрокосмической ассоциации
20 мая, 11:01 • 14247 просмотра
Компания Fire Point и ее учредители не имеют статуса подозреваемых - НАБУ
20 мая, 10:30 • 14429 просмотра
"Цифры фантастические": на железной дороге предупредили о спросе 1 к 6 на билет в летний сезон, дали советы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.8м/с
84%
748мм
Популярные новости
Казахстан разрешил Нафтогазу принудительно взыскать 1,4 миллиарда с Газпрома20 мая, 16:58 • 6610 просмотра
Получаем сигналы, что открытие кластеров для Украины в переговорном процессе с ЕС приближается — Зеленский20 мая, 17:05 • 3128 просмотра
Си Цзиньпин и путин обсудили войну в Украине во время встречи в Пекине20 мая, 17:17 • 9466 просмотра
Зеленский встретился с представителями фракции монобольшинства: обсудили ключевые вопросы, стоящие на повестке дня в ВРPhoto20 мая, 17:20 • 2796 просмотра
США предъявили обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро20 мая, 18:14 • 13794 просмотра
публикации
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболуPhotoVideo20 мая, 17:33 • 17861 просмотра
Избавиться от тени прошлого: как профсоюзы становятся инструментом защиты достоинства работников20 мая, 15:45 • 21013 просмотра
С 35 тысяч до 19: демографический кризис наглядно на примере Киева20 мая, 14:13 • 21918 просмотра
Куда поехать на выходные в Карпаты: топ-7 локаций для атмосферного отдыхаPhoto20 мая, 13:40 • 25250 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Эксклюзив
20 мая, 12:22 • 29314 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Пекин
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 45967 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 87077 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 86325 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 109886 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 107642 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
Saab JAS 39 Gripen
Отопление

США развернули авианосную ударную группу Nimitz в Карибском море на фоне напряженности с Кубой

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

В Карибский регион прибыла авианосная группа США во главе с авианосцем Nimitz. Развертывание происходит на фоне напряженности в отношениях между США и Кубой.

США развернули авианосную ударную группу Nimitz в Карибском море на фоне напряженности с Кубой

Командование Вооруженных сил США в Южной Америке и Карибском бассейне (SOUTHCOM) сообщило о прибытии в Карибский регион авианосной ударной группы. Об этом информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в состав группы входят авианосец Nimitz, авиагруппа Carrier Air Wing 17, эсминец Gridley, а также танкер-заправщик Patuxent, которые являются "воплощением готовности и присутствия, непревзойденной дальности действия и смертоносности, а также стратегического превосходства".

Nimitz доказал свое боевое мастерство по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива

- говорится в сообщении.

Контекст

Двусторонние отношения США и Кубы находятся на одном из самых низких уровней за последние десятилетия, с возобновлением давления со стороны Дональда Трампа и обострением энергетического кризиса на коммунистическом острове.

На прошлой неделе министр энергетики Кубы заявил, что запас российской нефти, предоставленный в последнюю минуту, исчерпан, и что кубинцам придется терпеть еще больше отключений электроэнергии.

По информации Axios, Куба закупила 300 ударных дронов, которые может направить на базы Соединенных Штатов. Среди экспортеров дронов на Кубу могут быть россия и Иран.

В ответ министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил США в создании "мошеннического дела" для оправдания новых санкций и возможного военного давления на Гавану.

Нападение США на Кубу вызовет кровопролитие с непредсказуемыми последствиями — Мигель Диас-Канель19.05.26, 06:00 • 12886 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Куба
Дональд Трамп
Соединённые Штаты