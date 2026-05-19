Нападение США на Кубу вызовет кровопролитие с непредсказуемыми последствиями — Мигель Диас-Канель

Военное нападение США на Кубу "вызовет кровопролитие с непредсказуемыми последствиями". Об этом в соцсети Х предупредил президент островного государства Мигель Диас-Канель, сообщает УНН.

По его словам, угрозы военной агрессии против Кубы со стороны крупнейшей мировой державы "хорошо известны".

Сама по себе угроза уже является международным преступлением. Если бы она материализовалась, это повлекло бы за собой кровопролитие с непредсказуемыми последствиями, а также разрушительное воздействие на региональный мир и стабильность - отметил кубинский лидер.

Он подчеркнул, что его страна "не представляет никакой угрозы, а также не имеет агрессивных планов или намерений против какой-либо страны", при этом Гавана "не имеет никаких намерений против США, и никогда не имела – что правительство этой страны прекрасно знает, в частности ее оборонные органы и органы безопасности".

"Куба, которая уже подвергается многомерной агрессии со стороны США, имеет абсолютное и законное право защищаться от военного нападения. Однако это нельзя использовать, ни логично, ни честно, как повод для навязывания войны благородному кубинскому народу", - добавил Диас-Канель.

Двусторонние отношения США и Кубы находятся на одном из самых низких уровней за последние десятилетия, с возобновлением давления со стороны Дональда Трампа и обострением энергетического кризиса на коммунистическом острове.

На прошлой неделе министр энергетики Кубы заявил, что запас российской нефти, предоставленный в последнюю минуту, исчерпан, и что кубинцам придется терпеть еще больше отключений электроэнергии.

По информации Axios, Куба закупила 300 ударных дронов, которые может направить на базы Соединенных Штатов. Среди экспортеров дронов на Кубу могут быть россия и Иран.

В ответ министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил США в создании "мошеннического дела" для оправдания новых санкций и возможного военного давления на Гавану.

