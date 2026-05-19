Утренняя атака дронов на Харьков: под завалами домов ищут людей
Эксклюзив
18 мая, 17:03
Как отличить безопасную родинку от меланомы и когда стоит идти к врачу
Эксклюзив
18 мая, 16:29 • 31587 просмотра
Дроны FP-2, оснащенные ракетами, открывают новую тактику ведения воздушных атак и пробивают российскую ПВОVideo
18 мая, 16:14 • 28730 просмотра
США еще на месяц продлят разрешение на покупку российской нефти - СМИ
18 мая, 15:51 • 38837 просмотра
Вознесение Господне 2026 - история праздника и традиции
Эксклюзив
18 мая, 15:41 • 22749 просмотра
Украинские КАБы уже готовы к бою, авиация будет бить врага, не заходя в зону поражения российского ПВО – эксперт
Эксклюзив
18 мая, 14:48 • 13499 просмотра
Как членам профсоюзов отправить ребенка в летний лагерь?Photo
18 мая, 13:46 • 13312 просмотра
Четверо украинцев среди членов экипажа, которых отправляют на карантин в Роттердаме из-за хантавируса на лайнере - стали известны условияPhotoVideo
18 мая, 12:09 • 14250 просмотра
рф пытается наладить экономическую эксплуатацию Крыма и привлечь субъектов из США - Зеленский
Эксклюзив
18 мая, 10:49 • 32306 просмотра
Астропрогноз на 18 мая — 24 мая 2026 года — ураническая неделя и начало новой эпохи
Как отличить безопасную родинку от меланомы и когда стоит идти к врачу
Эксклюзив
18 мая, 17:03 • 35405 просмотра
Вознесение Господне 2026 - история праздника и традиции
Украина может потерять авиаремонтную инфраструктуру из-за преследований авиакомпаний со стороны БЭБ
18 мая - День памяти жертв геноцида крымских татар: что произошло в 1944 году
Пока Европа подписывает оборонные соглашения, в Украине на производителя "Фламинго" Fire Point осуществляется рейдерская атака - авиаэксперт
Си Цзиньпин сказал Трампу, что путин может "пожалеть" о вторжении в Украину - FT

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Си Цзиньпин заявил Трампу, что путин может пожалеть о вторжении в Украину. Лидеры также обсудили сотрудничество против Международного уголовного суда.

Глава Китая Си Цзиньпин сказал президенту США Дональду Трампу во время их переговоров на прошлой неделе, что глава кремля владимир путин может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам нескольких человек, знакомых с оценкой США саммита в Пекине на прошлой неделе, глава Китая сделал эти комментарии во время широких переговоров, которые касались Украины и включали предложение Трампа, чтобы три лидера сотрудничали против Международного уголовного суда.

Комментарии Си относительно решения путина начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, как пишет издание, "похоже, зашли дальше, чем в прошлом". Один человек, знакомый со встречами Си с бывшим президентом США Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры вели "откровенные и прямые" разговоры о россии и Украине, Си не предлагал оценки путина и войны.

Это откровение произошло в то время, когда путин готовится прибыть в Китай во вторник на саммит с Си, через четыре дня после того, как китайский лидер принял президента США на их вторую встречу с момента возвращения Трампа в Белый дом.

путин начал вторжение в Украину в феврале 2022 года, через три недели после поездки в Китай, во время которой он и Си объявили о "безграничном" партнерстве. Его двухдневный визит на этой неделе проходит через 25 лет после того, как тогдашний президент Цзян Цзэминь подписал с путиным договор о китайско-российской дружбе.

Администрация Трампа в воскресенье опубликовала информационный бюллетень о саммите в Пекине, но в нем не было никаких упоминаний о разговорах о путине или войне в Украине.

Во время саммита с Си Трамп также предложил США, Китаю и россии объединить усилия для борьбы с Международным уголовным судом, заявив, что их интересы совпадают, по словам людей, знакомых с переговорами.

Комментарий Си о путине прозвучал на фоне того, как война россии против Украины зашла в тупик спустя четыре года, особенно после того, как Украина стала эффективной в использовании ударов беспилотников для атак на российские силы и цели, отмечает издание.

Администрация Байдена часто обвиняла Китай в поставках россии товаров двойного назначения, что помогло ей поддерживать свою кампанию против Украины. Администрация Трампа также выражала обеспокоенность, но реже.

"Смелые украинцы... переосмыслили войну так же, как Первая мировая война переосмыслила войну для 21-го века, - сказал Брендан Бойл, конгрессмен из Филадельфии и ведущий демократ в делегации США в Парламентской ассамблее НАТО. - Война беспилотников теперь стала нормой и революционизирует способ ведения войны".

