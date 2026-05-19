Си Цзиньпин сказал Трампу, что путин может "пожалеть" о вторжении в Украину - FT

Глава Китая Си Цзиньпин сказал президенту США Дональду Трампу во время их переговоров на прошлой неделе, что глава кремля владимир путин может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам нескольких человек, знакомых с оценкой США саммита в Пекине на прошлой неделе, глава Китая сделал эти комментарии во время широких переговоров, которые касались Украины и включали предложение Трампа, чтобы три лидера сотрудничали против Международного уголовного суда.

Комментарии Си относительно решения путина начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, как пишет издание, "похоже, зашли дальше, чем в прошлом". Один человек, знакомый со встречами Си с бывшим президентом США Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры вели "откровенные и прямые" разговоры о россии и Украине, Си не предлагал оценки путина и войны.

Это откровение произошло в то время, когда путин готовится прибыть в Китай во вторник на саммит с Си, через четыре дня после того, как китайский лидер принял президента США на их вторую встречу с момента возвращения Трампа в Белый дом.

путин начал вторжение в Украину в феврале 2022 года, через три недели после поездки в Китай, во время которой он и Си объявили о "безграничном" партнерстве. Его двухдневный визит на этой неделе проходит через 25 лет после того, как тогдашний президент Цзян Цзэминь подписал с путиным договор о китайско-российской дружбе.

Администрация Трампа в воскресенье опубликовала информационный бюллетень о саммите в Пекине, но в нем не было никаких упоминаний о разговорах о путине или войне в Украине.

Во время саммита с Си Трамп также предложил США, Китаю и россии объединить усилия для борьбы с Международным уголовным судом, заявив, что их интересы совпадают, по словам людей, знакомых с переговорами.

Комментарий Си о путине прозвучал на фоне того, как война россии против Украины зашла в тупик спустя четыре года, особенно после того, как Украина стала эффективной в использовании ударов беспилотников для атак на российские силы и цели, отмечает издание.

Администрация Байдена часто обвиняла Китай в поставках россии товаров двойного назначения, что помогло ей поддерживать свою кампанию против Украины. Администрация Трампа также выражала обеспокоенность, но реже.

"Смелые украинцы... переосмыслили войну так же, как Первая мировая война переосмыслила войну для 21-го века, - сказал Брендан Бойл, конгрессмен из Филадельфии и ведущий демократ в делегации США в Парламентской ассамблее НАТО. - Война беспилотников теперь стала нормой и революционизирует способ ведения войны".

