Украина может потерять авиаремонтную инфраструктуру из-за преследований авиакомпаний со стороны БЭБ

Благодаря существованию гражданского авиасектора в Украине продолжают работать частные авиаремонтные предприятия, инженерные базы, сертифицированные технические центры и специалисты, которые в условиях закрытого неба для гражданской авиации обеспечивают обслуживание и ремонт военных воздушных судов. В случае уничтожения или остановки отрасли Украина рискует потерять критически важную ремонтную инфраструктуру для армии, пишет УНН.

После закрытия украинского неба значительная часть авиакомпаний была вынуждена полностью релоцировать свою деятельность за границу. Несмотря на это, они продолжают содержать украинский персонал, инженерные службы, технические базы и сохранять авиаремонтные мощности. Именно эти предприятия сегодня обеспечивают выживание целой экосистемы авиационного обслуживания, которая создавалась десятилетиями.

Однако из-за давления на авиационный бизнес со стороны Бюро экономической безопасности Украина рискует потерять отрасль гражданской авиации. Речь идет о попытках БЭБ применять к лизингу воздушных судов за рубежом украинскими авиакомпаниями 15% налога как к «роялти».

Дополнительный сбор за лизинг от БЭБ

Следователи Бюро экономической безопасности уже открыли ряд уголовных производств, в которых фигурируют почти все украинские компании, берущие воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. Следователи убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за использование интеллектуальной собственности. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. Согласно этим соглашениям, украинские компании платят налоги в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели. От давления БЭБ пострадали уже минимум 5 авиакомпаний: МАУ, «Авиакомпания Константа», «Урга», «Н3ОПЕРЕЙШИНС» и «Скайлайн». Кроме того, судебные материалы свидетельствуют об аналогичных подходах и в других отраслях: дополнительным сбором пытаются обложить находящийся в лизинге железнодорожный транспорт и даже сельскохозяйственную технику.

Важно заметить, что за более чем 30 лет законодательство относительно налогообложения лизинга в Украине не менялось и ранее оно не вызывало вопросов или замечаний как со стороны налоговых, так и со стороны правоохранительных органов. Поэтому обоснованных оснований для изменения трактовки законодательства у следователей Бюро экономической безопасности очевидно нет, а ситуация выглядит исключительно как давление на бизнес, наносящее вред государству.

Ситуация изменилась после того, как Государственная налоговая служба Украины 24 мая 2024 года выпустила статью с разъяснениями относительно налогообложения лизинговых операций авиакомпаниями. В этих «размышлениях на тему» налоговики указывают на то, что лизинг воздушных судов у компаний-нерезидентов необходимо облагать налогом как роялти. При этом фискалы жонглируют статьями международных конвенций об избежании двойного налогообложения, утверждая, что за аренду самолетов авиакомпании должны платить сборы как за использование интеллектуальной собственности.

Такой подход — это не просто ошибочная трактовка норм налогового права, как украинского, так и международного, а «налог на украинский флаг», который делает украинских авиаперевозчиков неконкурентными на глобальном рынке.

«Соответственно это (изменение в трактовке законодательства – ред.) создает ситуацию, когда украинская авиакомпания априори становится менее привлекательной. И это не вопрос эффективности менеджмента, это вопрос правил игры, которые в данном случае диктует само же государство в лице налоговых и регуляторных органов. Я бы сказал, что наши авиакомпании фактически вынуждены платить наценку за то, что работают под флагом Украины», — отметил в интервью УНН эксперт в сферах транспорта и машиностроения, исполнительный директор Общественного союза «Украинская авиатранспортная Ассоциация» Николай Щербина.

Авиаремонтные предприятия под ударом?

Несмотря на то, что авиакомпании релоцировали свою деятельность за границу, в Украине остаются авиаремонтные базы. Многие предприятия, исторически работавшие на рынке гражданских перевозок, сегодня привлечены к ремонту, модернизации и техническому сопровождению военной авиации, вертолетов, транспортных бортов и специализированной техники. Часто именно гражданский сегмент обеспечивает финансовую стабильность таких заводов и сервисных центров.

Эксперты авиационного рынка подчеркивают, что в современных условиях невозможно полностью разграничить гражданскую авиационную инфраструктуру с оборонной. Это единая технологическая экосистема, где работают одни и те же инженеры, используются одинаковые производственные площадки, оборудование и сертификационные процедуры.

На этом фоне особенно опасными выглядят действия БЭБ и откровенное давление на авиабизнес. Представители отрасли предупреждают: если такая практика продолжится, то последствия выйдут далеко за пределы экономики гражданских перевозок или проблем одного сектора. В случае банкротства или сворачивания деятельности авиакомпаний начнут останавливаться ремонтные базы, технические центры и инженерные предприятия, которые сегодня обеспечивают ремонт авиатехники для сектора безопасности и обороны.

Особую проблему представляет кадровый вопрос. Украинская авиационная отрасль — это узкопрофильные специалисты, подготовка которых занимает годы. Инженеры по ремонту двигателей, авионики, систем управления полетом, корпусных конструкций и вертолетной техники являются стратегическим ресурсом государства. В случае потери работы они просто будут уезжать за границу, где спрос на таких специалистов стабильно высокий, и надеяться на их возвращение после открытия неба над Украиной не стоит.

Фактически сегодня гражданская авиация субсидирует сохранение украинской авиационной компетенции во время войны. Пока у государства нет отдельной полноценной системы финансирования и поддержки всех авиаремонтных мощностей, именно коммерческий сектор позволяет содержать оборудование, производственные линии и персонал в рабочем состоянии.

Важно, что украинские авиакомпании даже во время войны продолжают выполнять гуманитарные, логистические и специальные миссии за рубежом, в том числе в интересах ООН. Это не только валютные поступления, но и поддержка репутации Украины как государства, сохранившего собственную авиационную школу и инфраструктуру. К тому же, главным конкурентом в борьбе за контракты с ООН является россия. Поэтому получая их, Украина лишает врага дополнительного источника наполнения бюджета, пусть и не слишком большого.

Поэтому вопрос выживания гражданской авиации сегодня — это уже не только вопрос бизнеса или налогов. Это вопрос национальной безопасности. Уничтожение авиакомпаний автоматически будет означать деградацию ремонтной базы, без которой военной авиации просто негде будет проходить обслуживание и восстановление. В условиях войны важно консолидировать все усилия, направленные на усиление ОПК и сохранение дополнительных источников доходов, вместо того чтобы так откровенно ставить под угрозу национальную безопасность.

Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины