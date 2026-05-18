рф пытается наладить экономическую эксплуатацию Крыма и привлечь субъектов из США - Зеленский
Киев • УНН
россия пытается наладить вывоз зерна с временно оккупированной территории Крыма, а также другую экономическую эксплуатацию полуострова при участии субъектов из Соединенных Штатов, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада СВР Украины, пишет УНН.
Поручил также руководителю СВРУ Олегу Луговскому распространить в формате, который не навредит нашим источникам, полученную информацию о попытках россии привлечь мировые компании к исправлению кризисной финансовой ситуации и схемам обхода санкций. В частности, мы зафиксировали, к сожалению, попытки наладить вывоз зерна с временно оккупированной территории Крыма, а также другую экономическую эксплуатацию полуострова при участии субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеров
По его словам, "фиксируем и попытки завести в российские нефтегазовые арктические проекты инвестиции и технологии из стран демократического мира".
"Знаем, как противодействовать. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем нашим украинским разведчикам!" - отметил Зеленский.
