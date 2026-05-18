Зеленский получил данные от разведки о потерях рф от войны - только в нефтепереработке обвал минимум на 10%

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

СВР получила данные о закрытии 400 нефтяных скважин и ликвидации 11 банков в рф. Дефицит российского бюджета уже достиг 80 миллиардов долларов.

Зеленский получил данные от разведки о потерях рф от войны - только в нефтепереработке обвал минимум на 10%

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил от внешней разведки новые данные о потерях рф от войны - и только в нефтепереработке сокращение минимум на 10%, а еще есть сокращение нефтяных скважин, закрытие банков в рф, дефицит федерального бюджета уже почти в 80 миллиардов долларов на пятом месяце года, пишет УНН.

Наша Служба внешней разведки Украины получила новые российские документы с оценкой потерь страны-агрессора от войны. И важно, что это именно российская внутренняя оценка, которую они пытаются скрыть и от мира, и от внутренней российской аудитории

- написал Зеленский.

По его словам, "первый весомый индикатор – это сокращение активных нефтяных скважин". "Только одна российская нефтяная компания – и не самая крупная – уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в россии значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах", - указал Президент.

"Второй индикатор – это сокращение нефтепереработки как минимум на 10% только за несколько месяцев уже этого года. Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем это направление наших активных действий наращивать", - отметил Зеленский.

По его словам, "довольно убедительно выглядят также данные по банковскому кризису в россии, а именно 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые иным путем не решить, и еще восемь банковских учреждений накопили критические проблемы, которые невозможно перекрыть без привлечения сторонних ресурсов".

"Оптимистичны для нас и показатели дефицита федерального бюджета в этом году, а именно уже почти 80 миллиардов долларов на пятом месяце года, и это на фоне банкротства значительной части российских региональных бюджетов", - указал Зеленский.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Крым
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина