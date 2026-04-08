Только значительные финансовые потери заставляют РФ думать о выходе из войны - Зеленский

$43.580.0750.320.01
ukenru
22:47 • 5880 просмотра
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Эксклюзив
7 апреля, 19:27 • 16163 просмотра
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30 • 17098 просмотра
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Эксклюзив
7 апреля, 14:48 • 20381 просмотра
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
7 апреля, 14:42 • 26126 просмотра
Закат Земли и солнечное затмение - NASA опубликовало первые снимки с пролета мимо Луны
7 апреля, 14:33 • 19278 просмотра
Разоблачена схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, у бывшего руководства Минкультуры проведены обыски - Генпрокурор
Эксклюзив
7 апреля, 11:12 • 34354 просмотра
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
7 апреля, 10:40 • 24429 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% на фоне продажи валюты и выплат долга
Эксклюзив
7 апреля, 09:36 • 18080 просмотра
Александр Кацуба о газодобыче во время войны: продолжаем бурить, инвестировать и держим запасное "железо" под рукой
Эксклюзив
7 апреля, 07:40 • 34443 просмотра
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
3.1м/с
91%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Виктор Орбан
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Пакистан
Белый дом
Реклама
Только значительные финансовые потери заставляют РФ думать о выходе из войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Президент заявил об эффективности дальнобойных санкций и ударов дронов по доходам РФ. Ограничение экспорта нефти останавливает финансирование российской агрессии.

Только значительные финансовые потери заставляют РФ думать о выходе из войны - Зеленский

Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода из войны. Об этом в своем обращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, "мы в Украине делаем свою часть этой работы постоянно, и наши дальнобойные санкции продолжают работать очень эффективно и реально уменьшают российские доходы, прежде всего это нефтяные доходы".

Это абсолютно справедливо, а главное – ограничивает возможности России затягивать эту войну. Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода – выхода именно из войны. Сейчас, конечно, нефтяной рынок и в целом глобальные рынки – в кризисном состоянии из-за нерешенной ситуации вокруг Ирана. Нефтяные страны теперь – и Россия среди них – могут заработать больше. И наши дроны, наши ракеты Россию в этом ограничивают

- отметил глава государства.

Он также поблагодарил партнеров Украины, которые продолжают давить своими методами – соответствующими санкциями, остановкой танкеров и ограничениями на поставки современного оборудования в Россию.

"Все, что россияне могут заработать на шоковых ценах на нефть, они отдадут на войну. Этот приоритет у них пока не изменился. Поэтому каждое наше ограничение их способности экспортировать нефть – правильное", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России, "Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСИ"), принадлежащий "Лукойлу", приостановил работу после удара украинских беспилотников.

ВСУ поразили нефтяной терминал, нефтебазу и фрегат в краснодарском крае рф - Генштаб07.04.26, 17:27 • 3284 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Иран