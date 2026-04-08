Только значительные финансовые потери заставляют РФ думать о выходе из войны - Зеленский

Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода из войны. Об этом в своем обращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

По его словам, "мы в Украине делаем свою часть этой работы постоянно, и наши дальнобойные санкции продолжают работать очень эффективно и реально уменьшают российские доходы, прежде всего это нефтяные доходы".

Это абсолютно справедливо, а главное – ограничивает возможности России затягивать эту войну. Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода – выхода именно из войны. Сейчас, конечно, нефтяной рынок и в целом глобальные рынки – в кризисном состоянии из-за нерешенной ситуации вокруг Ирана. Нефтяные страны теперь – и Россия среди них – могут заработать больше. И наши дроны, наши ракеты Россию в этом ограничивают - отметил глава государства.

Он также поблагодарил партнеров Украины, которые продолжают давить своими методами – соответствующими санкциями, остановкой танкеров и ограничениями на поставки современного оборудования в Россию.

"Все, что россияне могут заработать на шоковых ценах на нефть, они отдадут на войну. Этот приоритет у них пока не изменился. Поэтому каждое наше ограничение их способности экспортировать нефть – правильное", - резюмировал Зеленский.

Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России, "Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСИ"), принадлежащий "Лукойлу", приостановил работу после удара украинских беспилотников.

ВСУ поразили нефтяной терминал, нефтебазу и фрегат в краснодарском крае рф - Генштаб