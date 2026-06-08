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Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса

Киев • УНН

 • 18679 просмотра

Юрист объяснил, что под аудитом уголовных дел БЭБ подразумевается проведение проверки законности открытия уголовных производств и решений, принятых в ходе расследований. Это поможет выявить необоснованные производства и давление на бизнес.

Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса

После скандала с разоблачением взяточников среди сотрудников Бюро экономической безопасности звучат предложения провести аудит уголовных производств, которые расследует БЭБ, в том числе на предмет давления на бизнес. Впрочем, как рассказал в эксклюзивном комментарии УНН юрист Олег Шрам, украинское законодательство не предусматривает такого механизма в отношении отдельных уголовных дел. Вместо этого существуют другие инструменты проверки законности расследований, которые могут позволить выявить необоснованные производства и процессуальные нарушения, пишет УНН.

«Действующим УПК и соответствующими нормативными положениями о прокуратуре не предусмотрено такое понятие, как аудит уголовного производства. Есть возможный вариант проверки прокурорами состояния досудебного расследования в уголовных производствах, проверки законности, соблюдения вопросов законности в уголовных производствах и так далее, но аудит – это несколько иное»

- отмечает Олег Шрам.

По словам юриста, закон действительно предусматривает аудит деятельности БЭБ как институции, однако такой механизм не касается анализа конкретных уголовных производств и не может предусматривать вмешательства в процессуальные решения следователей или прокуроров.

Что можно проверить на практике

Шрам объясняет, что процессуальные руководители в уголовных производствах и руководители органов досудебного расследования могут провести проверку отдельных категорий дел.

«Руководители подразделений детективов и прокурор могут проверить все уголовные производства или определенную категорию, проанализировать их и принять соответствующие процессуальные решения. Это единственный вариант, который возможен по этому вопросу»

- отметил он.

При этом оценивать законность действий следователей, по словам юриста, могут только определенные законом должностные лица – руководители органов досудебного расследования, руководители подразделений детективов, прокуроры и руководители прокуратуры.

По мнению юриста, в заявлениях экспертов или депутатов о необходимости проведения аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, вероятнее всего, речь идет именно о проверке законности уголовных дел.

В то же время эксперт напомнил, что прокуроры, согласно законодательству, уже осуществляют процессуальный надзор за каждым уголовным производством. Именно они согласовывают ходатайства к следственным судьям, проверяют обоснованность следственных действий и имеют право отменять незаконные решения детективов.

В Украине уже существуют подобные механизмы

Юрист напомнил, что прокуратура уже применяла подобные подходы в отношении дел, касающихся бизнеса. В частности, в рамках инициативы "СтопДавление", инициированной Офисом генерального прокурора, правоохранители рассматривали жалобы предпринимателей и проверяли отдельные уголовные производства на предмет законности.

Кроме того, ОГП ранее сообщала о проверке десятков тысяч уголовных производств в отношении бизнеса.

«Они заявляли, что проверили около 26-29 тысяч уголовных производств, касавшихся бизнеса, и около 9 тысяч производств, которые были необоснованными, закрыли»

- отметил Олег Шрам.

Именно поэтому, по его мнению, проверка дел БЭБ вполне реальна, однако потребует времени.

Какие нарушения могут быть выявлены

Говоря о потенциальных результатах такой проверки, Шрам выделил несколько наиболее распространенных проблем, которые могут свидетельствовать о нарушениях в ходе досудебного расследования.

Прежде всего, речь идет о выходе за пределы предмета уголовного производства.

«Внесено по одному факту, а расследуют все, что можно. Это выход за пределы предмета досудебного расследования»

- пояснил он.

Еще одной распространенной проблемой является ситуация, когда следствие продолжается даже при отсутствии достаточных данных о событии преступления или его составе.

По словам юриста, иногда правоохранители проводят обыски, аресты имущества, изъятие документов и другие следственные действия, не установив базового факта – существовало ли вообще уголовное правонарушение и имеет ли к нему отношение конкретный субъект хозяйствования.

Отдельного внимания, по мнению Олега Шрама, заслуживает вопрос законности применения мер обеспечения уголовного производства. Речь идет об арестах имущества, получении доступа к банковской тайне, изъятии документов, назначении проверок и других инструментах, которые могут существенно влиять на работу предприятий.

Напомним

По информации Генерального прокурора Руслана Кравченко, в двух отдельных уголовных производствах разоблачены старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитик центрального аппарата Бюро, которые использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды.

Один, по данным следствия, требовал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле об изготовлении и сбыте поддельных денег, за то, чтобы не привлекать его повторно к уголовной ответственности. Другой — пообещал представительнице предприятия посодействовать в выдаче лицензии на хранение горючего через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов.

«Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения»

- отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Народные депутаты, опрошенные УНН, заявили о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, на предмет их заказного характера. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очистки правоохранительного органа. 

Добавим

Показательным кейсом для проверки законности уголовных производств, которые расследует Бюро экономической безопасности, может стать ряд уголовных производств против авиаперевозчиков. Как сообщал УНН, БЭБ расследует ряд дел в отношении как минимум пяти украинских авиакомпаний, среди которых МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Эти авиаперевозчики берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. Согласно этим соглашениям, украинские компании платят налоги именно за лизинг и в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели.

Именно на этой, не подкрепленной законодательством, правовой конструкции базируются уголовные производства за уклонение от уплаты налогов. Однако проблема заключается в том, что такая позиция противоречит как международной практике, так и судебным решениям, которые уже сформировались в Украине. 

Украинские суды уже неоднократно рассматривали аналогичные споры по аренде и лизингу транспортных средств у нерезидентов и становились на сторону бизнеса, указывая, что лизинг транспорта – это не роялти.

Эту позицию разделяют и профильные юристы, налоговые эксперты и специалисты в сфере международного налогообложения, опрошенные УНН. Они подчеркивают, что международные конвенции об избежании двойного налогообложения имеют приоритет над внутренними трактовками налоговых органов, а лизинговые платежи за транспорт не могут приравниваться к роялти.

Именно поэтому уголовные производства в отношении авиакомпаний все больше напоминают не борьбу с преступлениями в экономической сфере, а попытку создать искусственный налоговый спор через механизмы уголовного преследования.

Евгений Царенко

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