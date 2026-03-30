$43.840.0450.490.12
ukenru
Генпрокуратура закрила понад 9 тисяч кримінальних справ проти бізнесу - Кравченко на бізнес-омбудсменом

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

За результатами аудиту з 23 тисяч проваджень закрито понад 9 тисяч справ. Підприємцям повернули 31 млн грн та техніку через платформу СтопТиск.

Генпрокуратура закрила понад 9 тисяч кримінальних справ проти бізнесу - Кравченко на бізнес-омбудсменом

Із червня 2025 року по березень 2026 року з понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу більш як 9 тисяч було закрито. Аудит цієї категорії справ триває на постійній основі. Про це Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив під час зустрічі із бізнес-омбудсменом Анкою Фельдгузен, передає УНН.

Провів робочу зустріч із бізнес-омбудсменом Анкою Фельдгузен. Головна тема  – системні кроки для захисту прав підприємців та формування сприятливого інвестиційного клімату. Взаємодія сторін уже дозволила відновити справедливість у низці кейсів. Наша позиція принципова: добросовісний бізнес має відчувати підтримку держави, а порушники закону – її невідворотну силу 

- повідомив Кравченко.

У свою чергу Анка Фельдгузен підкреслила, що фундаментом довіри бізнесу до держави є відкритий діалог і передбачувані "правила гри".  

Генпрокурор наголосив, що незмінний пріоритет – якість процесуальних рішень: провадження без складу злочину закриваються; у справах, де доказів недостатньо, призначаються додаткові експертизи для забезпечення об’єктивності; провадження з належною доказовою базою оперативно скеровуються до суду.

Цей підхід дає результат: із червня 2025 року по березень 2026 року з понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу більш як 9 тисяч було закрито. Аудит цієї категорії справ триває на постійній основі. Окрему увагу приділили платформі "СтопТиск". Анка Фельдгузен відзначила важливість цього цифрового інструменту.  Поінформував, що станом на березень 2026 року через платформу отримано 213 повідомлень, із яких 199 уже розглянуто, решта – в роботі 

- повідомив Кравченко.

Генпрокурор закликав підприємців активно користуватися цим інструментом. Подання заяви займає лише кілька хвилин, але на відміну від дописів у соцмережах, вона є офіційним зверненням і запускає реальний механізм вирішення проблемних питань.

У 42 кейсах уже досягнуто оперативного відновлення прав заявників. За результатами 33 особистих зустрічей і детального аналізу ситуацій бізнесу повернуто понад 31 млн грн, а також техніку й обладнання. Окремо реагуємо на можливі порушення з боку правоохоронців – ці питання перебувають на контролі керівників обласних прокуратур 

- додав він.

Кравченко також подякував Раді бізнес-омбудсмена за конструктивну співпрацю з Офісом Генерального прокурора.

Антоніна Туманова

