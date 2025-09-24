"Буде швидкою": Кравченко про реакцію на повідомлення щодо тиску на бізнес через портал "СтопТиск"
Портал "СтопТиск" запрацював 2 вересня для захисту чесного бізнесу від незаконного тиску.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко пообіцяв, що органи прокуратури оперативно реагуватимуть на повідомлення представників бізнесу про неправомірні дії правоохоронців, які вони подаватимуть через нещодавно запущений портал "СтопТиск". Про це він заявив під час виступу на міжнародному форумі United by Mining, передає кореспондент УНН.
Прокуратура не лише карає, але і захищає. Ми створили портал "СтопТиск" – це інструмент, щоб бізнес, у випадку якщо він вважає дії правоохоронців неправомірними або незаконними, мав прямий зв'язок з органами прокуратури. Якщо є незаконний тиск – ви можете про це повідомити напряму і реакція буде швидкою
Кравченко вказав, що відповідальність бізнесу – працювати чесно, а відповідальність прокуратури – захищати інтереси держави, громад та бізнесу. "Я гарантую для тих хто чесний – будуть умови для розвитку, для тих хто не чесний – буде кримінальна відповідальність", - зауважив Генпрокурор.
Як заявляв Генпрокурор Кравченко, мета порталу - забезпечити постійну оперативну комунікацію із органами прокуратури, захищаючи чесний бізнес.