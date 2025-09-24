$41.380.00
Ексклюзив
07:25 • 3214 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 7580 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 6998 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 21966 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 40875 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 33603 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 31950 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 63306 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29205 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 65621 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
"Буде швидкою": Кравченко про реакцію на повідомлення щодо тиску на бізнес через портал "СтопТиск"

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Портал "СтопТиск" запрацював 2 вересня для захисту чесного бізнесу від незаконного тиску.

"Буде швидкою": Кравченко про реакцію на повідомлення щодо тиску на бізнес через портал "СтопТиск"

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко пообіцяв, що органи прокуратури оперативно реагуватимуть на повідомлення представників бізнесу про неправомірні дії правоохоронців, які вони подаватимуть через нещодавно запущений портал "СтопТиск". Про це він заявив під час виступу на міжнародному форумі United by Mining, передає кореспондент УНН.

Прокуратура не лише карає, але і захищає. Ми створили портал "СтопТиск" – це інструмент, щоб бізнес, у випадку якщо він вважає дії правоохоронців неправомірними або незаконними, мав прямий зв'язок з органами прокуратури. Якщо є незаконний тиск – ви можете про це повідомити напряму і реакція буде швидкою

- заявив Генеральний прокурор.

Кравченко вказав, що відповідальність бізнесу – працювати чесно, а відповідальність прокуратури – захищати інтереси держави, громад та бізнесу. "Я гарантую для тих хто чесний – будуть умови для розвитку, для тих хто не чесний – буде кримінальна відповідальність", - зауважив Генпрокурор.

"Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо": Кравченко повідомив про закриття 35% проваджень щодо бізнесу08.09.25, 17:11 • 3678 переглядiв

Нагадаємо

2 вересня портал "СтопТиск", який дозволяє бізнесу звертатися до прокуратури у випадках неправомірних дій правоохоронців, офіційно запрацював в Україні.

Як заявляв Генпрокурор Кравченко, мета порталу - забезпечити постійну оперативну комунікацію із органами прокуратури, захищаючи чесний бізнес.

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Руслан Кравченко
Україна