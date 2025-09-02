Захист бізнесу від тиску: Кравченко заявив про повноцінний запуск порталу "СтопТиск"

Портал "СтопТиск", який дозволяє бізнесу звертатися до прокуратури у випадках неправомірних дій правоохоронців, офіційно запрацював в Україні. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, пеедає УНН.

Генпрокурор нагадав, що два тижні тому портал запустили у тестовому режимі й отримали позитивний відгук.

Відсьогодні він працює офіційно - stoptysk.gp.gov.ua.

Мета проста і актуальна – спростити життя бізнесу та унеможливити тиск. Мати постійну оперативну комунікацію. Бо я певен, що саме відсутність діалогу призводить до всіх проблем

Генпрокурор розповів, що у перші дні на посаді чітко сказав всім прокурорам, щоб ті не чіпали підприємців. Як наголосив Кравченко, якщо бізнес чесний і прозорий – він працює вільно, а прокуратура захищає його право на це.

Для мене справедливість – це не лише покарання винних, а й гарантія свободи чесному бізнесу працювати без страху. Але якщо хтось вирішив грати за іншими правилами: порушує закон, стає співучасником корупційних схем чи дерибану бюджету – реакція одна. Нульова толерантність і жодних компромісів. Винні завжди відповідатимуть за свої злочини