Захист бізнесу від тиску: Кравченко заявив про повноцінний запуск порталу "СтопТиск"
Київ • УНН
Генпрокурор презентував портал "СтопТиск" для спрощення життя бізнесу та унеможливлення тиску. Портал забезпечить постійну оперативну комунікацію, захищаючи чесний бізнес.
Портал "СтопТиск", який дозволяє бізнесу звертатися до прокуратури у випадках неправомірних дій правоохоронців, офіційно запрацював в Україні. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, пеедає УНН.
Чесний бізнес має працювати вільно. Сьогодні, в рамках Х Міжнародного форуму із захисту бізнесу, презентував портал "СтопТиск"
Генпрокурор нагадав, що два тижні тому портал запустили у тестовому режимі й отримали позитивний відгук.
Відсьогодні він працює офіційно - stoptysk.gp.gov.ua.
Мета проста і актуальна – спростити життя бізнесу та унеможливити тиск. Мати постійну оперативну комунікацію. Бо я певен, що саме відсутність діалогу призводить до всіх проблем
Генпрокурор розповів, що у перші дні на посаді чітко сказав всім прокурорам, щоб ті не чіпали підприємців. Як наголосив Кравченко, якщо бізнес чесний і прозорий – він працює вільно, а прокуратура захищає його право на це.
Для мене справедливість – це не лише покарання винних, а й гарантія свободи чесному бізнесу працювати без страху. Але якщо хтось вирішив грати за іншими правилами: порушує закон, стає співучасником корупційних схем чи дерибану бюджету – реакція одна. Нульова толерантність і жодних компромісів. Винні завжди відповідатимуть за свої злочини
Нагадаємо
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко анонсував, що портал "СтопТиск" для звернень бізнесу запрацює у повному обсязі 2 вересня.
19 липня Генпрокурор Кравченко повідомляв, що у результаті чергового етапу якісного аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу закрито 6752, або понад 30%, таких справ, 164 скеровано до суду .