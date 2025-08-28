Генпрокурор анонсував повноцінний запуск порталу "Стоп тиск" для бізнесу 2 вересня

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко анонсував, що портал "Стоп тиск", який дозволяє бізнесу звертатися до прокуратури у випадках неправомірних дій правоохоронців, запрацює у повному обʼємі 2 вересня. Про це Кравченко заявив на координаційній нараді із керівниками правоохоронних органів, повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як зазначив Генпрокурор, захист доброчесного бізнесу, особливо в умовах війни, потребує ефективного захисту від тиску та неправомірного втручання. Тому серед пріоритетів – захист прав суб’єктів інвестиційної та підприємницької діяльності.

Тепер ці питання у сфері відповідальності керівництва Офісу Генерального прокурора, а на місцях – особисто керівників обласних прокуратур - заявив Кравченко.

Для цього Офіс Генерального прокурора запроваджує портал "Стоп Тиск" для звернень, верифікації та реагування на випадки тиску на бізнес. Як повідомляється, у повному обʼємі портал запрацює 2 вересня цього року.

"Простіше розповідати про політику, ніж про розкрадання на ремонтів укриттів": Кравченко відповів на заяви про нібито "тиск прокуратури" на деяких представників місцевої влади

Кравченко на нараді також відзначив досягнення якісних результатів роботи в протидії легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленню від сплати податків, незаконному збуту підакцизних товарів.

Втім наголосив, що значна частина господарської діяльності дотепер функціонує поза державним контролем, що призводить до втрат бюджету, нечесної конкуренції, ризиків для інвестицій, а також є сприятливим середовищем для організованої злочинності. Передусім це сфера незаконного обігу пального, яка включає нелегальні нафтопереробні заводи та автозаправні станції.

За його словами, вимагає посилення боротьба з контрабандою, яка дестабілізує внутрішній ринок та знижує прибуткову частину державного бюджету.

Нагадаємо

Генпрокурор Руслан Кравченко на зустрічі з представниками понад 40 бізнес-асоціацій 21 серпня обговорив питання зменшення тиску на підприємців. На заході також представили портал "Стоп тиск" у "Дії" для звернень до прокуратури.

Генпрокурор Кравченко обговорив запуск Спецтрибуналу та вільну роботу бізнесу з представниками США