Генпрокурор анонсировал полноценный запуск портала "Стоп тиск" для бизнеса 2 сентября

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко анонсировал, что портал "Стоп тиск", который позволяет бизнесу обращаться в прокуратуру в случаях неправомерных действий правоохранителей, заработает в полном объеме 2 сентября. Об этом Кравченко заявил на координационном совещании с руководителями правоохранительных органов, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Как отметил Генпрокурор, защита добросовестного бизнеса, особенно в условиях войны, требует эффективной защиты от давления и неправомерного вмешательства. Поэтому среди приоритетов – защита прав субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Теперь эти вопросы в сфере ответственности руководства Офиса Генерального прокурора, а на местах – лично руководителей областных прокуратур - заявил Кравченко.

Для этого Офис Генерального прокурора вводит портал "Стоп тиск" для обращений, верификации и реагирования на случаи давления на бизнес. Как сообщается, в полном объеме портал заработает 2 сентября этого года.

Кравченко на совещании также отметил достижение качественных результатов работы в противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, уклонению от уплаты налогов, незаконному сбыту подакцизных товаров.

Впрочем, подчеркнул, что значительная часть хозяйственной деятельности до сих пор функционирует вне государственного контроля, что приводит к потерям бюджета, нечестной конкуренции, рискам для инвестиций, а также является благоприятной средой для организованной преступности. Прежде всего, это сфера незаконного оборота горючего, которая включает нелегальные нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции.

По его словам, требует усиления борьба с контрабандой, которая дестабилизирует внутренний рынок и снижает прибыльную часть государственного бюджета.

Напомним

Генпрокурор Руслан Кравченко на встрече с представителями более 40 бизнес-ассоциаций 21 августа обсудил вопросы уменьшения давления на предпринимателей. На мероприятии также представили портал "Стоп давление" в "Дії" для обращений в прокуратуру.

