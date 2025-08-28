$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 1648 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 10490 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 29718 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 18290 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 32996 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 77273 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 102481 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 94778 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112962 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81818 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Генпрокурор анонсировал полноценный запуск портала "Стоп тиск" для бизнеса 2 сентября

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко анонсировал, что портал "Стоп тиск" для обращений бизнеса заработает в полном объеме 2 сентября. Портал предназначен для защиты бизнеса от неправомерных действий правоохранителей и вмешательства.

Генпрокурор анонсировал полноценный запуск портала "Стоп тиск" для бизнеса 2 сентября

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко анонсировал, что портал "Стоп тиск", который позволяет бизнесу обращаться в прокуратуру в случаях неправомерных действий правоохранителей, заработает в полном объеме 2 сентября. Об этом Кравченко заявил на координационном совещании с руководителями правоохранительных органов, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Как отметил Генпрокурор, защита добросовестного бизнеса, особенно в условиях войны, требует эффективной защиты от давления и неправомерного вмешательства. Поэтому среди приоритетов – защита прав субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Теперь эти вопросы в сфере ответственности руководства Офиса Генерального прокурора, а на местах – лично руководителей областных прокуратур

- заявил Кравченко.

Для этого Офис Генерального прокурора вводит портал "Стоп тиск" для обращений, верификации и реагирования на случаи давления на бизнес. Как сообщается, в полном объеме портал заработает 2 сентября этого года.

"Проще рассказывать о политике, чем о хищениях на ремонтах укрытий": Кравченко ответил на заявления о якобы "давлении прокуратуры" на некоторых представителей местной власти27.08.25, 12:35 • 2680 просмотров

Кравченко на совещании также отметил достижение качественных результатов работы в противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, уклонению от уплаты налогов, незаконному сбыту подакцизных товаров.

Впрочем, подчеркнул, что значительная часть хозяйственной деятельности до сих пор функционирует вне государственного контроля, что приводит к потерям бюджета, нечестной конкуренции, рискам для инвестиций, а также является благоприятной средой для организованной преступности. Прежде всего, это сфера незаконного оборота горючего, которая включает нелегальные нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции.

По его словам, требует усиления борьба с контрабандой, которая дестабилизирует внутренний рынок и снижает прибыльную часть государственного бюджета.

Напомним

Генпрокурор Руслан Кравченко на встрече с представителями более 40 бизнес-ассоциаций 21 августа обсудил вопросы уменьшения давления на предпринимателей. На мероприятии также представили портал "Стоп давление" в "Дії" для обращений в прокуратуру.

Генпрокурор Кравченко обсудил запуск Спецтрибунала и свободную работу бизнеса с представителями США05.08.25, 12:45 • 2361 просмотр

Татьяна Краевская

ЭкономикаПолитика
Руслан Кравченко
Бюро экономической безопасности Украины
Генеральный прокурор Украины
Украина