Генпрокурор Кравченко обсудил запуск Спецтрибунала и свободную работу бизнеса с представителями США 5 августа 2025

Генеральный прокурор Руслан Кравченко провел встречу с представителями США, на которой обсудил вопросы запуска Специального трибунала по преступлениям России и условия для свободной работы бизнеса. Об этом Кравченко сообщил в Facebook, передает УНН.

Сегодня имел содержательный разговор с представителями Соединенных Штатов Америки — временной поверенной в делах США в Украине госпожой Джули Дэвис и советником по правовым вопросам ФБР при Посольстве США Джоном Кьяппоне. США ключевой партнер Украины. В центре нашей встречи вопрос привлечения к ответственности всех, кто отдавал преступные приказы и выполнял их. Каждый такой приказ это погибшие мирные жители, разрушенные города, пытки, изнасилования, истязания. И все эти преступления не останутся безнаказанными