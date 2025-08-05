Генпрокурор Кравченко обсудил запуск Спецтрибунала и свободную работу бизнеса с представителями США 5 августа 2025
Киев • УНН
Стороны обсудили эффективность расследований преступлений и усиление кибербезопасности.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко провел встречу с представителями США, на которой обсудил вопросы запуска Специального трибунала по преступлениям России и условия для свободной работы бизнеса. Об этом Кравченко сообщил в Facebook, передает УНН.
Сегодня имел содержательный разговор с представителями Соединенных Штатов Америки — временной поверенной в делах США в Украине госпожой Джули Дэвис и советником по правовым вопросам ФБР при Посольстве США Джоном Кьяппоне. США ключевой партнер Украины. В центре нашей встречи вопрос привлечения к ответственности всех, кто отдавал преступные приказы и выполнял их. Каждый такой приказ это погибшие мирные жители, разрушенные города, пытки, изнасилования, истязания. И все эти преступления не останутся безнаказанными
Генпрокурор напомнил, что уже зафиксировано более 170 тысяч военных преступлений, совершенных представителями рф.
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Также, как рассказал Кравченко, на встрече стороны обсудили:
— эффективность расследований международных преступлений;
— запуск и дальнейшую работу Специального трибунала по преступлению агрессии;
— экстрадицию;
— борьбу с международным терроризмом, торговлей наркотиками;
— усиление кибербезопасности;
— условия для свободной работы честного бизнеса в Украине.
Подчеркнул: закон должен защищать инвестиции и работающий бизнес, а не давить и создавать проблемы
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Напомним
15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала - это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.