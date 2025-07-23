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Спецтрибунал по преступлениям России может начать работу в конце года – Офис Президента

Киев • УНН

 • 2328 просмотра

Продолжается работа над расширенным частичным соглашением о создании Специального трибунала по преступлениям агрессии России. Ожидается, что он начнет свою деятельность в конце этого года. Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании этого трибунала.

Спецтрибунал по преступлениям России может начать работу в конце года – Офис Президента

Продолжается работа над расширенным частичным соглашением о создании Специального трибунала по преступлениям агрессии России. Уже в конце этого года он может начать свою фактическую деятельность, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает УНН.

Детали

Сейчас идет работа над расширенным частичным соглашением о создании Спецтрибунала. Мы ожидаем, что уже в конце этого года государства смогут присоединяться к нему и трибунал начнет свою фактическую деятельность

- отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Дополнение

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел первую международную встречу с послом Нидерландов Алле Дорхаутом. Обсуждали функционирование Специального трибунала по преступлению агрессии РФ и сотрудничество в привлечении к ответственности за международные преступления.

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг к справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала - это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаполитикаНовости Мира
Руслан Кравченко
Совет Европы
Верховная Рада
Нидерланды
Украина
Tesla
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