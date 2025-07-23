Спецтрибунал щодо злочинів росії може розпочати роботу в кінці року - Офіс Президента

Триває робота над розширеною частковою угодою щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії. Вже наприкінці цього року він може розпочати свою фактичну діяльність, повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає УНН.

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Зараз триває робота над розширеною частковою угодою щодо створення Спецтрибуналу. Ми очікуємо, що вже наприкінці цього року держави зможуть приєднуватися до неї і трибунал розпочне свою фактичну діяльність - зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Доповнення

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів першу міжнародну зустріч з послом Нідерландів Алле Дорхаутом. Обговорювали функціонування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф та співпрацю у притягненні до відповідальності за міжнародні злочини.

15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу - це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.