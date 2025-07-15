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Спецтрибунал для керівництва рф: Рада ратифікувала угоду

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Верховна Рада ратифікувала угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Цей трибунал є першим міжнародним судовим органом з часів Другої світової війни, що розслідуватиме злочини агресії.

Спецтрибунал для керівництва рф: Рада ратифікувала угоду

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомляє УНН з посиланням на трансляцію з сесійної зали Верховної Ради.

Деталі

323 народних депутати проголосували "за" під час голосування за ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нагадаємо

25 червня у Страсбурзі Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду між Україною та Радою Європи про створення в Гаазі Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як повідомили у МЗС, угода "офіційно започатковує новий незалежний міжнародно-правовий механізм, метою якого є притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва російської федерації за злочин агресії – за сам факт вторгнення на територію України, скоєного ще в лютому 2014 року".

Спеціальний трибунал є першим міжнародним судовим органом з часів Другої світової війни, який має юрисдикцію розслідувати та переслідувати всіх осіб, незалежно від їхньої посади, які підозрюються у вчиненні злочину агресії.

Доповнення

Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує воєнні злочини росії в Україні та підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду. Депутати наголосили, що держава-агресор несе відповідальність за агресивну війну та порушення міжнародного права.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Європейський парламент
Рада Європи
Верховна Рада України
Гаага
Володимир Зеленський
Україна
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