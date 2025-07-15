Спецтрибунал для руководства рф: Рада ратифицировала соглашение

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, сообщает УНН со ссылкой на трансляцию из сессионного зала Верховной Рады.

Детали

323 народных депутата проголосовали "за" во время голосования за ратификацию соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Напомним

25 июня в Страсбурге Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение между Украиной и Советом Европы о создании в Гааге Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как сообщили в МИД, соглашение "официально учреждает новый независимый международно-правовой механизм, целью которого является привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства российской федерации за преступление агрессии - за сам факт вторжения на территорию Украины, совершенного еще в феврале 2014 года".

Специальный трибунал является первым международным судебным органом со времен Второй мировой войны, который имеет юрисдикцию расследовать и преследовать всех лиц, независимо от их должности, которые подозреваются в совершении преступления агрессии.

Дополнение

Европарламент принял резолюцию, осуждающую военные преступления России в Украине и поддерживающую расследование Международного уголовного суда. Депутаты подчеркнули, что государство-агрессор несет ответственность за агрессивную войну и нарушение международного права.