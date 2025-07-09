Європарламент засудив воєнні злочини рф та підтримав розслідування МКС

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій євродепутати рішуче засуджують воєнні злочини росії в Україні, що продовжуються, висловлюючи тверду підтримку розслідуванням Міжнародного кримінального суду, пише УНН з посиланням на повідомлення євроінституції.

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У тексті резолюції, ухваленої в середу 507 голосами "за", при 77 "проти" і 45 тих, хто утримався, йдеться, що повномасштабне вторгнення росії в Україну, розпочате в лютому 2022 року, зруйнувало мир і стабільність у Європі і серйозно підірвало глобальну безпеку. У резолюції наголошується, що росія залишається найбільш значною та безпосередньою загрозою європейській безпеці.

Депутати Європарламенту наголошують, що росія несе виняткову відповідальність за свою агресивну війну і що порушення прав людини, воєнні злочини та інші порушення міжнародного права, скоєні російськими військами та посадовими особами, не можуть залишитися безкарними. Вони також висловлюють глибоке обурення жорстокими атаками росії на мирне населення та невибірковими атаками на цивільну інфраструктуру України, наголошуючи, що систематичні та навмисні атаки на мирних жителів, і, зокрема, депортація дітей, можуть бути геноцидною стратегією, організованою москвою.

Понад 70 000 українців зникли безвісти

У той час як людські втрати у війні, розв'язаної росією, зростають з кожним днем, у резолюції йдеться, що росія продовжує чинити жахливі воєнні злочини проти безневинних цивільних осіб. За даними української влади, нині в росії та на тимчасово окупованих територіях України, за наявними даними, утримуються близько 16 000 українських цивільних осіб, хоча реальні цифри, імовірно, значно вищі. Депутати Європарламенту також наголошують, що понад 70 000 українців, включаючи цивільних осіб, дітей та військовослужбовців, офіційно вважаються зниклими безвісти.

Засудження страт українських військовополонених

Євродепутати "рішуче засуджують страту українських військовополонених російськими військами, яка, за їхніми словами, є воєнним злочином та грубим порушенням Женевських конвенцій". Вони також висловлюють повну підтримку розслідуванню Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних росією, і вітають нещодавню угоду між Радою Європи та Україною про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

На росію необхідно чинити тиск із метою припинення агресивної війни

Заявляючи про те, що всі винні у воєнних злочинах, скоєних в Україні, мають бути притягнуті до відповідальності, депутати Європарламенту також закликають росію негайно погодитись на проведення всеосяжного обміну військовополоненими за принципом усіх на всіх. Вони вважають, що для того, щоб змусити росію припинити агресивну війну, починаючи зі стійкого припинення вогню, "ЄС та партнери-однодумці повинні вжити значно ефективніших військових, економічних, політичних та дипломатичних зусиль та заходів".

Про заморожені активи рф

Вони також закликають ЄС "продовжити конфіскацію заморожених російських державних активів на підтримку України", наголошуючи на тому, що для цього є правові шляхи, і що бездіяльність є непростимим провалом з боку європейських урядів.

Реакція України

На рішення уже відреагував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Вдячний Європейському парламенту за сильну резолюцію, яка відкрито говорить про масштаби російських злочинів: страти полонених, катування, насильницькі зникнення, депортацію дітей та удари по цивільному населенню. Ця системна жорстокість з боку рф - стратегія геноциду українців", - написав Стефанчук у X.

"Ця резолюція - сигнал агресору: світ бачить російські злочини і готовий разом з Україною надалі боротися за повернення всіх наших людей та відновлення справедливості!" - наголосив голова ВР.