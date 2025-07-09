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Европарламент осудил военные преступления РФ и поддержал расследование МУС

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Европарламент принял резолюцию, осуждающую военные преступления России в Украине и поддерживающую расследование Международного уголовного суда. Депутаты подчеркнули, что Россия несет ответственность за агрессивную войну и нарушение международного права.

Европарламент осудил военные преступления РФ и поддержал расследование МУС

Европарламент принял резолюцию, в которой евродепутаты решительно осуждают продолжающиеся военные преступления России в Украине, выражая твердую поддержку расследованиям Международного уголовного суда, пишет УНН со ссылкой на сообщение евроинституции.

Детали

В тексте резолюции, принятой в среду 507 голосами "за", при 77 "против" и 45 воздержавшихся, говорится, что полномасштабное вторжение России в Украину, начатое в феврале 2022 года, разрушило мир и стабильность в Европе и серьезно подорвало глобальную безопасность. В резолюции подчеркивается, что Россия остается наиболее значительной и непосредственной угрозой европейской безопасности.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что Россия несет исключительную ответственность за свою агрессивную войну и что нарушения прав человека, военные преступления и другие нарушения международного права, совершенные российскими войсками и должностными лицами, не могут остаться безнаказанными. Они также выражают глубокое возмущение жестокими атаками России на мирное население и неизбирательными атаками на гражданскую инфраструктуру Украины, подчеркивая, что систематические и преднамеренные атаки на мирных жителей, и, в частности, депортация детей, могут быть геноцидной стратегией, организованной Москвой.

Более 70 000 украинцев пропали без вести

В то время как человеческие потери в войне, развязанной Россией, растут с каждым днем, в резолюции говорится, что Россия продолжает совершать ужасные военные преступления против невинных гражданских лиц. По данным украинских властей, в настоящее время в России и на временно оккупированных территориях Украины, по имеющимся данным, удерживаются около 16 000 украинских гражданских лиц, хотя реальные цифры, вероятно, значительно выше. Депутаты Европарламента также подчеркивают, что более 70 000 украинцев, включая гражданских лиц, детей и военнослужащих, официально считаются пропавшими без вести.

Осуждение казней украинских военнопленных

Евродепутаты "решительно осуждают казнь украинских военнопленных российскими войсками, которая, по их словам, является военным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций". Они также выражают полную поддержку расследованию Международным уголовным судом военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Россией, и приветствуют недавнее соглашение между Советом Европы и Украиной о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

На Россию необходимо оказывать давление с целью прекращения агрессивной войны

Заявляя о том, что все виновные в военных преступлениях, совершенных в Украине, должны быть привлечены к ответственности, депутаты Европарламента также призывают Россию немедленно согласиться на проведение всеобъемлющего обмена военнопленными по принципу всех на всех. Они считают, что для того, чтобы заставить Россию прекратить агрессивную войну, начиная с устойчивого прекращения огня, "ЕС и партнеры-единомышленники должны предпринять значительно более эффективные военные, экономические, политические и дипломатические усилия и меры".

О замороженных активах РФ

Они также призывают ЕС "продолжить конфискацию замороженных российских государственных активов в поддержку Украины", подчеркивая, что для этого есть правовые пути, и что бездействие является непростительным провалом со стороны европейских правительств.

Реакция Украины

На решение уже отреагировал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Благодарен Европейскому парламенту за сильную резолюцию, которая открыто говорит о масштабах российских преступлений: казни пленных, пытки, насильственные исчезновения, депортацию детей и удары по гражданскому населению. Эта системная жестокость со стороны РФ - стратегия геноцида украинцев", - написал Стефанчук в X.

"Эта резолюция - сигнал агрессору: мир видит российские преступления и готов вместе с Украиной в дальнейшем бороться за возвращение всех наших людей и восстановление справедливости!" - подчеркнул председатель ВР.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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