Блінкен зробив заяву до роковин збиття MH17: США віддані притягненню рф до відповідальності за воєнні злочини у її війні проти України

США у заяві до роковин збиття MH17 підтвердили прагнення притягнути рф до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Держсекретар Блінкен наголосив на важливості справедливості для жертв та підтримці України.