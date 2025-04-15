США продовжать підтримку НАТО, але очікують від партнерів більших зусиль. Держсекретар Рубіо підкреслив важливість посилення спроможностей членів Альянсу.
У Гаазі відбулося перше засідання комітету щодо створення Комісії з розгляду заяв для України. Україна вимагає компенсацію збитків від рф з 2014 року на суму понад 1 трлн дол.
Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.
Генсек НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо ситуації в Україні. Сторони обговорили необхідність тривалого врегулювання та збільшення оборонних витрат країн НАТО.
Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив про невід'ємність майбутнього України від Європи.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність збільшення військового виробництва на зустрічі в Гаазі. За його словами, росія за 3 місяці виробляє більше боєприпасів, ніж уся Європа.
Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.
Європейський університет Віадріна документує екологічні збитки від російської війни в Україні, які можуть сягнути 72 млрд євро. Пошкоджено 220 заповідників, знищено 25 тис. га лісу та заміновано 1 млн га територій.
Нідерланди надають 7 млн євро на пакет допомоги UCAP та 20 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України. Це додаткова допомога до загальної військової підтримки у 10,4 млрд євро.
Спецпрокурор США Джек Сміт подав у відставку з Мін'юсту після передачі звіту щодо розслідувань проти Трампа. Триває судова боротьба за публікацію двотомного звіту про втручання у вибори та секретні документи.
У Нідерландах опубліковано базу даних з іменами 425 тисяч підозрюваних у співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Архів містить дані про військових злочинців, членів NSB та тих, хто був визнаний невинним.
Центральний архів спеціальних судів Нідерландів відкриє доступ до списку 425 тисяч осіб, звинувачених у співпраці з нацистами. Документи можна буде переглянути в читальному залі Національного архіву в Гаазі за спеціальним дозволом.
На складі палива ENI поблизу Флоренції стався вибух, внаслідок якого загинули 4 людини та 26 отримали поранення. Через високий стовп диму місцева влада закликала жителів тримати вікна зачиненими в радіусі 5 км.
У багатоквартирному будинку в Гаазі стався потужний вибух, який забрав життя щонайменше п'яти осіб. Четверо постраждалих госпіталізовано, евакуйовано жителів 40 квартир, а поліція розшукує автомобіль, що швидко покинув місце події.
Головнокомандувач ОЗС НАТО П'єр Вандьє закликав Європу змінити підхід до озброєння через надмірну бюрократію. Він наголосив на необхідності більше ризикувати та інвестувати у космос, ІТ та військову мобільність.
У Гаазі пройшла третя підготовча зустріч щодо створення міжнародної Комісії з розгляду заяв для України. До ініціативи приєдналися 12 нових країн, загалом участь беруть 43 держави та ЄС.
Керівний орган МКС розпочне зовнішнє розслідування щодо головного прокурора Каріма Хана через звинувачення у сексуальних домаганнях. Хана закликають тимчасово залишити посаду на час розслідування.
Експерти КНДІСЕ взяли участь у зустрічі міжнародної групи з аналізу цифрових фото-зображень в Гаазі.
Президент України заявив, що запрошення до НАТО посилить країну дипломатично. Зеленський подякував членам Альянсу за допомогу та розраховує на фінансову підтримку в розмірі 40 млрд євро.
Андрій Костін закликав Бразилію виконати ордер на арешт путіна, якщо той відвідає саміт G20. Генпрокурор наголосив на важливості притягнення путіна до відповідальності за воєнні злочини.
Міністри оборони НАТО почнуть переосмислювати десятирічну політику щодо росії через загрозу з боку кремля. Альянс планує розробити нову стратегію до саміту 2025 року, враховуючи зміни у відносинах з росією.
Головний прокурор МКС заявив про юрисдикцію суду щодо розслідування страт військовополонених в Україні. За даними Офісу Генпрокурора, російські окупанти стратили 93 українських військових на полі бою.
Україна просить Арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язати росію демонтувати Керченський міст для відновлення судноплавства. Золотарьова закликає припинити порушення міжнародного морського права росією.
У Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії щодо порушення морського права. Україна вимагає відновити свої права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.
Слухання в арбітражі щодо прав у Чорному та Азовському морях, ініційоване Україною проти рф, стартує 23 вересня 2024 року. Процес відбудеться в Палаці миру в Гаазі.
Постійна палата третейського суду в Гаазі розпочне слухання по суті за позовом України проти Росії щодо порушення морського права.
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін підкреслив важливість психологічних експертиз для документування злочинів рф проти людяності. Результати цих досліджень є ключовим доказом у міжнародних судах.
Філіппіни і Китай обмінялися звинуваченнями після зіткнення їхніх літаків над спірною територією Південно-Китайського моря.
США у заяві до роковин збиття MH17 підтвердили прагнення притягнути рф до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Держсекретар Блінкен наголосив на важливості справедливості для жертв та підтримці України.
Збиття росією рейсу MH17 10 років тому показало, що порушення рф міжнародного права і загроза міжнародному правопорядку виходить далеко за межі України.