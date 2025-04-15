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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25497 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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США продовжать підтримку НАТО, але очікують від партнерів більших зусиль. Держсекретар Рубіо підкреслив важливість посилення спроможностей членів Альянсу.

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У Гаазі стартували переговори щодо створення Комісії з розгляду заяв для України

У Гаазі відбулося перше засідання комітету щодо створення Комісії з розгляду заяв для України. Україна вимагає компенсацію збитків від рф з 2014 року на суму понад 1 трлн дол.

Війна • 26 березня, 22:38 • 18017 перегляди

У Нідерландах українським біженцям змушені відмовляти у прихистку через переповнені притулки

Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.

Суспільство • 19 березня, 14:19 • 42755 перегляди

Трамп і Рютте обговорили "критичну потребу", щоб мир в Україні був тривалим

Генсек НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо ситуації в Україні. Сторони обговорили необхідність тривалого врегулювання та збільшення оборонних витрат країн НАТО.

Війна • 28 лютого, 07:34 • 60775 перегляди

Генсек Ради Європи: майбутнє України - це майбутнє Європи

Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив про невід'ємність майбутнього України від Європи.

Війна • 24 лютого, 12:59 • 25306 перегляди

НАТО у Гаазі обговорить збільшення виробництва ВПК - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність збільшення військового виробництва на зустрічі в Гаазі. За його словами, росія за 3 місяці виробляє більше боєприпасів, ніж уся Європа.

Війна • 15 лютого, 12:27 • 26645 перегляди

Україна виграла суд у Швеції проти акціонерів "Укрнафти": компанії мають відшкодувати $22 млн

Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.

Економіка • 3 лютого, 10:28 • 30058 перегляди

Вчені з Німеччини збирають сліди екозлочинів в Україні: ЗМІ повідомили деталі

Європейський університет Віадріна документує екологічні збитки від російської війни в Україні, які можуть сягнути 72 млрд євро. Пошкоджено 220 заповідників, знищено 25 тис. га лісу та заміновано 1 млн га територій.

Війна • 30 січня, 17:54 • 26042 перегляди

Нідерланди виділять 27 млн євро на підтримку України: куди підуть кошти

Нідерланди надають 7 млн євро на пакет допомоги UCAP та 20 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України. Це додаткова допомога до загальної військової підтримки у 10,4 млрд євро.

Війна • 16 січня, 19:49 • 46910 перегляди

Спецпрокурор у справах проти Трампа подав у відставку

Спецпрокурор США Джек Сміт подав у відставку з Мін'юсту після передачі звіту щодо розслідувань проти Трампа. Триває судова боротьба за публікацію двотомного звіту про втручання у вибори та секретні документи.

Новини Світу • 12 січня, 06:42 • 30164 перегляди

Опубліковані імена 425 тис. ймовірних нацистських колабораціоністів часів Другої світової війни у Нідерландах

У Нідерландах опубліковано базу даних з іменами 425 тисяч підозрюваних у співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Архів містить дані про військових злочинців, членів NSB та тих, хто був визнаний невинним.

Новини Світу • 3 січня, 17:32 • 24495 перегляди

Нідерланди розсекретять архів про понад 400 тисяч колаборантів часів Другої світової

Центральний архів спеціальних судів Нідерландів відкриє доступ до списку 425 тисяч осіб, звинувачених у співпраці з нацистами. Документи можна буде переглянути в читальному залі Національного архіву в Гаазі за спеціальним дозволом.

Новини Світу • 31 грудня, 16:33 • 24170 перегляди

Внаслідок вибуху нафтобази Eni у Флоренції загинули чотири людини, поранено 26 людей

На складі палива ENI поблизу Флоренції стався вибух, внаслідок якого загинули 4 людини та 26 отримали поранення. Через високий стовп диму місцева влада закликала жителів тримати вікна зачиненими в радіусі 5 км.

Новини Світу • 10 грудня, 11:28 • 16067 перегляди

У Нідерландах потужний вибух зруйнував житловий будинок: не менше п'яти загиблих

У багатоквартирному будинку в Гаазі стався потужний вибух, який забрав життя щонайменше п'яти осіб. Четверо постраждалих госпіталізовано, евакуйовано жителів 40 квартир, а поліція розшукує автомобіль, що швидко покинув місце події.

Новини Світу • 8 грудня, 12:57 • 19662 перегляди

Командувач НАТО: Європа повинна "прокинутися", щоб виграти гонку озброєнь

Головнокомандувач ОЗС НАТО П'єр Вандьє закликав Європу змінити підхід до озброєння через надмірну бюрократію. Він наголосив на необхідності більше ризикувати та інвестувати у космос, ІТ та військову мобільність.

Новини Світу • 26 листопада, 08:08 • 14572 перегляди

Створення Комісії з розгляду заяв для України: у Гаазі відбулася третя підготовча зустріч

У Гаазі пройшла третя підготовча зустріч щодо створення міжнародної Комісії з розгляду заяв для України. До ініціативи приєдналися 12 нових країн, загалом участь беруть 43 держави та ЄС.

Війна • 15 листопада, 20:16 • 36014 перегляди

МКС розслідуватиме справу щодо свого головного прокурора, якого звинуватили у домаганнями – ЗМІ

Керівний орган МКС розпочне зовнішнє розслідування щодо головного прокурора Каріма Хана через звинувачення у сексуальних домаганнях. Хана закликають тимчасово залишити посаду на час розслідування.

Новини Світу • 9 листопада, 07:50 • 20873 перегляди

Поділилися досвідом з європейцями. Експерти КНДІСЕ взяли участь у зустрічі міжнародної групи з аналізу цифрових фото-зображень в Гаазі

Експерти КНДІСЕ взяли участь у зустрічі міжнародної групи з аналізу цифрових фото-зображень в Гаазі.

Війна • 28 жовтня, 10:38 • 15050 перегляди

Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Президент України заявив, що запрошення до НАТО посилить країну дипломатично. Зеленський подякував членам Альянсу за допомогу та розраховує на фінансову підтримку в розмірі 40 млрд євро.

Війна • 17 жовтня, 19:37 • 41750 перегляди

Україна закликала Бразилію заарештувати путіна, якщо він з'явиться на саміт G20

Андрій Костін закликав Бразилію виконати ордер на арешт путіна, якщо той відвідає саміт G20. Генпрокурор наголосив на важливості притягнення путіна до відповідальності за воєнні злочини.

Війна • 14 жовтня, 13:50 • 17783 перегляди

У НАТО думають над розробкою нової стратегії щодо рф: ЗМІ дізналися деталі

Міністри оборони НАТО почнуть переосмислювати десятирічну політику щодо росії через загрозу з боку кремля. Альянс планує розробити нову стратегію до саміту 2025 року, враховуючи зміни у відносинах з росією.

Війна • 11 жовтня, 17:45 • 38561 перегляди

Головний прокурор Карім Хан про страти українських військових: МКС може взятися за ці справи

Головний прокурор МКС заявив про юрисдикцію суду щодо розслідування страт військовополонених в Україні. За даними Офісу Генпрокурора, російські окупанти стратили 93 українських військових на полі бою.

Війна • 9 жовтня, 08:29 • 13873 перегляди

Україна закликає Гаазький трибунал зобов'язати рф демонтувати Керченський міст

Україна просить Арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язати росію демонтувати Керченський міст для відновлення судноплавства. Золотарьова закликає припинити порушення міжнародного морського права росією.

Війна • 3 жовтня, 18:10 • 30743 перегляди

У Гаазі розпочалися слухання по суті за позовом України проти рф щодо порушення морського права

У Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії щодо порушення морського права. Україна вимагає відновити свої права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.

Війна • 23 вересня, 13:55 • 16628 перегляди

У Гаазі сьогодні розпочинаються слухання за позовом України проти рф щодо порушення морського права

Слухання в арбітражі щодо прав у Чорному та Азовському морях, ініційоване Україною проти рф, стартує 23 вересня 2024 року. Процес відбудеться в Палаці миру в Гаазі.

Політика • 23 вересня, 06:00 • 13923 перегляди

Україна проти росії: в понеділок в Гаазі почнеться слухання по суті справи про порушення рф суверенних прав України в Чорному та Азовському морях

Постійна палата третейського суду в Гаазі розпочне слухання по суті за позовом України проти Росії щодо порушення морського права.

Війна • 22 вересня, 11:41 • 50899 перегляди
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Результати психологічних експертиз жертв катувань є важливим доказом злочинів росії проти людяності – Олександр Рувін

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін підкреслив важливість психологічних експертиз для документування злочинів рф проти людяності. Результати цих досліджень є ключовим доказом у міжнародних судах.

Війна • 18 вересня, 08:24 • 107103 перегляди

Філіппіни звинуватили Китай у небезпечних маневрах їхніх ВПС над спірним районом Південнокитайського моря – Reuters

Філіппіни і Китай обмінялися звинуваченнями після зіткнення їхніх літаків над спірною територією Південно-Китайського моря.

Новини Світу • 11 серпня, 16:05 • 38751 перегляди

Блінкен зробив заяву до роковин збиття MH17: США віддані притягненню рф до відповідальності за воєнні злочини у її війні проти України

США у заяві до роковин збиття MH17 підтвердили прагнення притягнути рф до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Держсекретар Блінкен наголосив на важливості справедливості для жертв та підтримці України.

Війна • 18 липня, 06:35 • 112468 перегляди

МЗС у річницю катастрофи МН17: загроза з боку рф виходить далеко за межі України

Збиття росією рейсу MH17 10 років тому показало, що порушення рф міжнародного права і загроза міжнародному правопорядку виходить далеко за межі України.

Війна • 17 липня, 12:34 • 36628 перегляди