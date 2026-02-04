Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Київ • УНН
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт російських чиновників за удари по енергетиці України. Запит надійшов від голови МЗС Литви Кястутіса Будріса.
Суд у Гаазі отримав запит на арешт чиновників рф за удари по енергетиці України. Про це заявили DW в офісі прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), передає УНН.
Деталі
Видання зауважає, що з проханням видати ордери на арешт росіян раніше виступив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.
У суді зазначили, що згідно з Римським статутом про МКС інформацію про ймовірні злочини їм може направити громадянин будь-якої країни. Зазвичай, суд не коментує особу заявника. Але в цьому випадку "можуть підтвердити, що отримали відповідне звернення, оскільки заявник сам оприлюднив цю інформацію".
У МКС додали, що там уже працює слідча група зі злочинів в Україні. Заявку від Будріса передадуть їй на оцінку. Від подальших коментарів у МКС відмовилися "через конфіденційність розслідувань та необхідність захищати свідків та джерела інформації".
Додамо
МЗС Литви повідомило про звернення Будриса 30 січня. У Вільнюсі удари РФ по енергетиці України назвали геноцидом, який "неможливо кваліфікувати інакше, ніж цілеспрямований план фізично знищити українців як групу".
