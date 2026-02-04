$43.190.22
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт російських чиновників за удари по енергетиці України. Запит надійшов від голови МЗС Литви Кястутіса Будріса.

Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ

Суд у Гаазі отримав запит на арешт чиновників рф за удари по енергетиці України. Про це заявили DW в офісі прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), передає УНН.

Деталі

Видання зауважає, що з проханням видати ордери на арешт росіян раніше виступив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.

У суді зазначили, що згідно з Римським статутом про МКС інформацію про ймовірні злочини їм може направити громадянин будь-якої країни. Зазвичай, суд не коментує особу заявника. Але в цьому випадку "можуть підтвердити, що отримали відповідне звернення, оскільки заявник сам оприлюднив цю інформацію".

У МКС додали, що там уже працює слідча група зі злочинів в Україні. Заявку від Будріса передадуть їй на оцінку. Від подальших коментарів у МКС відмовилися "через конфіденційність розслідувань та необхідність захищати свідків та джерела інформації".

Додамо

МЗС Литви повідомило про звернення Будриса 30 січня. У Вільнюсі удари РФ по енергетиці України назвали геноцидом, який "неможливо кваліфікувати інакше, ніж цілеспрямований план фізично знищити українців як групу".

рф від початку року здійснила 217 атак на енергетику України - Свириденко04.02.26, 15:40 • 2332 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Гаага
Вільнюс
Литва
Україна