рф від початку року здійснила 217 атак на енергетику України - Свириденко

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 8544 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 13323 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 10029 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 13887 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 28852 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 46017 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 37406 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36543 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33702 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21260 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
74%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto4 лютого, 04:32 • 11991 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"4 лютого, 05:00 • 13091 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto4 лютого, 05:46 • 25419 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 13174 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 30594 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 9290 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 46368 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 47974 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 86726 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 95170 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Кір Стармер
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 20718 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 20800 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 23789 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 30570 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 40843 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

рф від початку року здійснила 217 атак на енергетику України - Свириденко

Київ • УНН

 • 76 перегляди

З початку року зафіксовано 217 російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Уряд надає підтримку енергетикам, людям з інвалідністю, пенсіонерам, ФОПам та домогосподарствам.

рф від початку року здійснила 217 атак на енергетику України - Свириденко

Лише з початку цього року зафіксовано 217 російських атак на українську енергетику. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Енергетики, комунальники, залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом лише з початку цього року зафіксовано 217 російських атак на нашу енергетику 

- повідомила Свириденко.

За її словами, уряд продовжує надавати всебічну підтримку в час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Яку допомогу можуть отримати українці та бізнес?

Доплати ремонтникам відновлювальних бригад. Енергетики, які цілодобово відновлюють нашу енергосистему, отримають доплати по 20 тисяч гривень щомісяця за роботу в аварійних бригадах. Перші виплати будуть нараховані на зарплатну картку вже цього місяця.

Адресна допомога для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів. Перші 10 тисяч Пакунків тепла, забезпечені Групою Нафтогаз, вже отримали мешканці Дарницького, Дніпровського, Деснянського районів Києва, Броварів та Борисполя Київської області. Пакунки містять речі, які допомагають пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої.

Енергопідтримка для ФОПів 2-3 груп. Понад 9000 підприємців, які працюють у соціально важливих сферах, уже подали заявки на одноразову державну допомогу до 15 тисяч гривень для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень.

Подати заявку можна через Дію: https://diia.gov.ua/services/dopomoha-fop-na-enerhostiikist 

Енергокредит на генератори. Банки-партнери вже отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9". Наразі заявки подані до 14 банків, всього у програмі візьмуть участь 43 банки по всій країні.

Податися можна в банках, їхній перелік та умови за посиланням: https://energycredit.bdf.gov.ua/

Підтримка домогосподарств. Запрацювала програма СвітлоДім. Держава надає багатоквартирним будинкам від 100 до 300 тисяч грн на закупівлю генераторів та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення.

Її можна поєднувати з іншими програмами енергомодернізації багатоквартирних будинків, зокрема кредитами 5-7-9 на встановлення сонячних панелей, акумуляторів та гібридних інверторів для зберігання енергії.

Через бойові дії, ворожі обстріли та негоду є знеструмлення у 7 областях - Міненерго04.02.26, 10:41 • 2778 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка