рф від початку року здійснила 217 атак на енергетику України - Свириденко

Енергетики, комунальники, залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом лише з початку цього року зафіксовано 217 російських атак на нашу енергетику - повідомила Свириденко.

За її словами, уряд продовжує надавати всебічну підтримку в час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Яку допомогу можуть отримати українці та бізнес?

Доплати ремонтникам відновлювальних бригад. Енергетики, які цілодобово відновлюють нашу енергосистему, отримають доплати по 20 тисяч гривень щомісяця за роботу в аварійних бригадах. Перші виплати будуть нараховані на зарплатну картку вже цього місяця.

Адресна допомога для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів. Перші 10 тисяч Пакунків тепла, забезпечені Групою Нафтогаз, вже отримали мешканці Дарницького, Дніпровського, Деснянського районів Києва, Броварів та Борисполя Київської області. Пакунки містять речі, які допомагають пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої.

Енергопідтримка для ФОПів 2-3 груп. Понад 9000 підприємців, які працюють у соціально важливих сферах, уже подали заявки на одноразову державну допомогу до 15 тисяч гривень для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень.

Подати заявку можна через Дію: https://diia.gov.ua/services/dopomoha-fop-na-enerhostiikist

Енергокредит на генератори. Банки-партнери вже отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9". Наразі заявки подані до 14 банків, всього у програмі візьмуть участь 43 банки по всій країні.

Податися можна в банках, їхній перелік та умови за посиланням: https://energycredit.bdf.gov.ua/

Підтримка домогосподарств. Запрацювала програма СвітлоДім. Держава надає багатоквартирним будинкам від 100 до 300 тисяч грн на закупівлю генераторів та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення.

Її можна поєднувати з іншими програмами енергомодернізації багатоквартирних будинків, зокрема кредитами 5-7-9 на встановлення сонячних панелей, акумуляторів та гібридних інверторів для зберігання енергії.

