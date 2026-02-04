РФ с начала года совершила 217 атак на энергетику Украины - Свириденко

$43.190.22
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 13500 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 10176 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 14042 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 29004 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 46140 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 37460 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36558 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33720 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21265 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Популярные новости
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 12100 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 13207 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 25542 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 13296 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 30746 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 9532 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 46489 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 48093 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 86841 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 95288 просмотра
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 20778 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 20852 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 23836 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 30618 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 40894 просмотра
РФ с начала года совершила 217 атак на энергетику Украины - Свириденко

Киев • УНН

 • 166 просмотра

С начала года зафиксировано 217 российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Правительство оказывает поддержку энергетикам, людям с инвалидностью, пенсионерам, ФОПам и домохозяйствам.

РФ с начала года совершила 217 атак на энергетику Украины - Свириденко

Только с начала этого года зафиксировано 217 российских атак на украинскую энергетику. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Энергетики, коммунальщики, железнодорожники продолжают ликвидировать последствия массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. Всего только с начала этого года зафиксировано 217 российских атак на нашу энергетику 

- сообщила Свириденко.

По ее словам, правительство продолжает оказывать всестороннюю поддержку во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Какую помощь могут получить украинцы и бизнес?

Доплаты ремонтникам восстановительных бригад. Энергетики, круглосуточно восстанавливающие нашу энергосистему, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно за работу в аварийных бригадах. Первые выплаты будут начислены на зарплатную карту уже в этом месяце.

Адресная помощь для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров. Первые 10 тысяч Пакетов тепла, обеспеченные Группой Нафтогаз, уже получили жители Дарницкого, Днепровского, Деснянского районов Киева, Броваров и Борисполя Киевской области. Пакеты содержат вещи, которые помогают пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства.

Энергоподдержка для ФОПов 2-3 групп. Более 9000 предпринимателей, работающих в социально важных сферах, уже подали заявки на одноразовую государственную помощь до 15 тысяч гривен для обеспечения автономной работы во время аварийных отключений.

Подать заявку можно через Дию: https://diia.gov.ua/services/dopomoha-fop-na-enerhostiikist 

Энергокредит на генераторы. Банки-партнеры уже получили более 270 заявок на кредиты под 0% годовых в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9". Сейчас заявки поданы в 14 банков, всего в программе примут участие 43 банка по всей стране.

Податься можно в банках, их перечень и условия по ссылке: https://energycredit.bdf.gov.ua/

Поддержка домохозяйств. Заработала программа СвітлоДім. Государство предоставляет многоквартирным домам от 100 до 300 тысяч грн на закупку генераторов и другого энергооборудования для работы ключевых систем жизнеобеспечения.

Ее можно сочетать с другими программами энергомодернизации многоквартирных домов, в частности кредитами 5-7-9 на установку солнечных панелей, аккумуляторов и гибридных инверторов для хранения энергии.

Из-за боевых действий, вражеских обстрелов и непогоды обесточены 7 областей - Минэнерго04.02.26, 10:41 • 2782 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика