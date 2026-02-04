РФ с начала года совершила 217 атак на энергетику Украины - Свириденко

Только с начала этого года зафиксировано 217 российских атак на украинскую энергетику. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Энергетики, коммунальщики, железнодорожники продолжают ликвидировать последствия массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. Всего только с начала этого года зафиксировано 217 российских атак на нашу энергетику - сообщила Свириденко.

По ее словам, правительство продолжает оказывать всестороннюю поддержку во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Какую помощь могут получить украинцы и бизнес?

Доплаты ремонтникам восстановительных бригад. Энергетики, круглосуточно восстанавливающие нашу энергосистему, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно за работу в аварийных бригадах. Первые выплаты будут начислены на зарплатную карту уже в этом месяце.

Адресная помощь для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров. Первые 10 тысяч Пакетов тепла, обеспеченные Группой Нафтогаз, уже получили жители Дарницкого, Днепровского, Деснянского районов Киева, Броваров и Борисполя Киевской области. Пакеты содержат вещи, которые помогают пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства.

Энергоподдержка для ФОПов 2-3 групп. Более 9000 предпринимателей, работающих в социально важных сферах, уже подали заявки на одноразовую государственную помощь до 15 тысяч гривен для обеспечения автономной работы во время аварийных отключений.

Подать заявку можно через Дию: https://diia.gov.ua/services/dopomoha-fop-na-enerhostiikist

Энергокредит на генераторы. Банки-партнеры уже получили более 270 заявок на кредиты под 0% годовых в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9". Сейчас заявки поданы в 14 банков, всего в программе примут участие 43 банка по всей стране.

Податься можно в банках, их перечень и условия по ссылке: https://energycredit.bdf.gov.ua/

Поддержка домохозяйств. Заработала программа СвітлоДім. Государство предоставляет многоквартирным домам от 100 до 300 тысяч грн на закупку генераторов и другого энергооборудования для работы ключевых систем жизнеобеспечения.

Ее можно сочетать с другими программами энергомодернизации многоквартирных домов, в частности кредитами 5-7-9 на установку солнечных панелей, аккумуляторов и гибридных инверторов для хранения энергии.

