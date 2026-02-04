Из-за боевых действий, вражеских обстрелов и непогоды обесточены 7 областей - Минэнерго

$43.190.22
50.950.04
ukenru
3 февраля, 22:15 • 17893 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 32727 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 29130 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 30126 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 28923 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 18804 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 27430 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33935 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17929 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25559 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
2.8м/с
72%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью3 февраля, 22:52 • 14742 просмотра
Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и ДанииPhoto3 февраля, 23:38 • 15478 просмотра
Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет4 февраля, 00:13 • 14068 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto05:46 • 14594 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 16891 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 35631 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 37493 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 76519 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 85277 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 67272 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Михаил Федоров
Михаил Подоляк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Днепр
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 15757 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 16293 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 19504 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 26457 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 37057 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
ЧатГПТ

Из-за боевых действий, вражеских обстрелов и непогоды обесточены 7 областей - Минэнерго

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в шести областях. В Одесской области 16 населенных пунктов без электроснабжения из-за непогоды.

Из-за боевых действий, вражеских обстрелов и непогоды обесточены 7 областей - Минэнерго

Из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетики обесточены в 6 областях, от непогоды - еще в одной, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Боевые действия и обстрелы

"В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях", - сообщили в Минэнерго.

Энергетики совместно со спасателями, как указано, продолжают восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Графики и аварийные отключения

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные отключения. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Последствия непогоды

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов в Одесской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Левый берег Киева возвращают к временным графикам отключений света04.02.26, 10:35 • 194 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Херсонская область