Из-за боевых действий, вражеских обстрелов и непогоды обесточены 7 областей - Минэнерго
Киев • УНН
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в шести областях. В Одесской области 16 населенных пунктов без электроснабжения из-за непогоды.
Из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетики обесточены в 6 областях, от непогоды - еще в одной, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Боевые действия и обстрелы
"В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях", - сообщили в Минэнерго.
Энергетики совместно со спасателями, как указано, продолжают восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.
Графики и аварийные отключения
По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные отключения. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.
Последствия непогоды
Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов в Одесской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.
Левый берег Киева возвращают к временным графикам отключений света04.02.26, 10:35 • 194 просмотра