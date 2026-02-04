Из-за боевых действий, вражеских обстрелов и непогоды обесточены 7 областей - Минэнерго

Из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетики обесточены в 6 областях, от непогоды - еще в одной, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Боевые действия и обстрелы

"В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях", - сообщили в Минэнерго.

Энергетики совместно со спасателями, как указано, продолжают восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Графики и аварийные отключения

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные отключения. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Последствия непогоды

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов в Одесской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

