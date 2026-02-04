Через бойові дії, ворожі обстріли та негоду є знеструмлення у 7 областях - Міненерго

Через бойові дії та ворожі обстріли енергетики є знеструмлення у 6 областях, від негоди - у ще одній, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Бойові дії та обстріли

"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях", - повідомили у Міненерго.

Енергетики спільно з рятувальниками, як вказано, продовжують відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Графіки та аварійні відключення

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Наслідки негоди

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються 16 населених пунктів в Одеській області. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

