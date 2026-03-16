Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці

Тема розмитнення автомобілів від недавнього часу знову опинилася в епіцентрі уваги. Все через виявлені системні порушення та відсутність реакції на них. Це навіть стало предметом обговорення на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Особливі питання у цьому контексті виникають до заступника голови Держмитслужби Владислава Суворова, який відповідає за напрямок міжнародного співробітництва. Саме він мав би ініціювати міжнародні перевірки та запобігти повторенню зловживань із розмитненням авто, однак за весь час після оприлюднення фактів порушень очевидно жодних відповідних кроків зроблено не було, пише УНН.

Підроблені сертифікати EUR.1

Однією з тем, яку розглядала парламентська ТСК, стали підроблені сертифікати EUR.1 (це митний документ, який підтверджує походження товару з країни ЄС і дає право імпортеру отримати пільгову або нульову ставку мита при ввезенні товару). Це документи, які дають право на пільгове розмитнення автомобілів зі знижкою 10%. Саме ця схема, за даними журналіста Євгенія Плінського, стала одним із ключових інструментів маніпуляцій при імпорті вживаних авто.

Виявляється, що з 2022 по 2026 рік ДМСУ (Державна митна служба України – ред.) перевірила оригінальність 15 тисяч сертифікатів EUR.1, які дають преференцію на сплату мита у 10%. З цієї кількості верифіковано як справжні лише 1078 сертифікатів. 10 560 штук виявилися відвертими підробками, а 3383 сертифікати - так звані "сірі". Тобто орган, який їх видав у ЄС, був справжній та мав право це робити, проте завод-виробник не погоджував видачу такого документа - повідомив Плінський у своєму Telegram-каналі.

Тобто, понад 90% документів, які дозволяли уникати сплати мита при ввезенні автомобілів в Україну не мали законних підстав.

Варто зауважити, що кількість вживаних авто, за якими на митницю подають EUR.1, за останні 4 роки значно зменшилась із 10% у 2021 році до 2% у 2025-му.

Але навіть така кількість дозволяє будувати навколо підроблених сертифікатів цілу інфраструктуру - наголошує журналіст.

Такі автомобілі ввозяться зокрема через Волинську митницю.

Контрабандна карусель

Сертифікати EUR.1 не єдина схема, що існує на митниці. Ще більш показовою виглядає ситуація з так званими "бусами" та невеликими вантажівками, які використовуються для перевезення товарів через кордон. За даними журналістських розслідувань, на пунктах пропуску "Шегині", "Краківець" та Смільниця" у Львівській області створена системна схема контрабанди.

У минулому дописі ми розібрали, як три малих буси здійснили за рік 149 контрабандних рейсів, перевезли 150 тонн контрабанди на 10 мільйонів доларів. Сьогодні я продовжу ділитися з вами статистикою, яка стосується вже великих семитонних вантажівок. Специфіка цих авто - наявність тентованої будки. Вона більше схожа на фуру, але має право проходити через невеликі пункти пропуску. Кожен такий бус перевозить 3–3,5 тонни вантажу… На відміну від малих бусів, які митниця оформлювала як порожні, тут такий номер не проходив. Тому, з 3 000 кг вантажу митниця "бачила" на кожному рейсі лише 200–500 кг - повідомив Плінський.

Описана схема на митниці працює за принципом так званої "контрабандної каруселі":

автомобіль виїжджає з Польщі; розвантажується на території України; повертався на пункт пропуску; оформлювався митницею як майже порожній або порожній.

На думку розслідувача, така ситуація на митниці свідчить лише про одне, фактично зараз в Україні відсутній економічний кордон

Відсутність реакції керівництва Держмитслужби

Про системні порушення на митниці стало відомо майже три місяці тому, не кажучи вже про виявлення схожих поодиноких випадків. Однак дивує повна відсутність належної реакції з боку керівництва Державної митної служби України.

Оскільки основна частина автомобілів із сертифікатами EUR.1 перетинала кордон із Польщі, встановити їх справжність було б відносно просто. В межах міжнародного співробітництва, за яке в Держмитслужбі відповідає Владислав Суворов, українська сторона могла б направити відповідні запити та звірити українські дані з даними польської сторони. Адже саме для цього й існує відповідний інструмент.

Те ж саме стосується й контрабанди товарів, достатньо порівняти офіційні дані української та польської митниць аби не просто притягнути до відповідальності одного-двох водіїв вантажівок, а загалом припинити роботу контрабандної каруселі.

І тут виникає питання до заступника голови Держмитслужби Владислава Суворова, який відповідає за міжнародне співробітництво.

Адже за даними УНН, попри масштаби виявлених схем, журналістські розслідування та навіть увагу до проблеми з боку парламентської ТСК, ніяких ефективних кроків в рамках міжнародної співпраці Суворовим здійснено не було. Адже саме в його компетенції запити до митних служб ЄС, обмін інформацією з митними службами сусідніх країн та ініціювання міжнародних перевірок.

Фактично це означає, що держава навіть не намагалася офіційно підтвердити або спростувати обсяги контрабанди. Єдиною вимушеною реакцією Державної митної служби після оприлюднення фактів стало відсторонення окремих змін на митних постах Львівської митниці та спроба притягнути їх до відповідальності.

Очевидно це спроба як завжди перекласти відповідальність на нижчу ланку корупційного ланцюга замість реальної боротьби зі схемами, що завдають збитків державному бюджету.

Недбалість чи свідоме ігнорування

Така ситуація породжує логічне питання: якщо посадовець, відповідальний за міжнародне співробітництво, не використовує найочевидніший і найпростіший інструмент перевірки — міжнародні запити до митних органів сусідніх країн, то чому?

Можливих пояснень тут може бути кілька: службова недбалість і злочинна бездіяльність, саботаж розв'язання проблеми або ж свідоме прикриття схем, що породжує підозри в корупційній зацікавленості одного із головних митників країни.

В будь-якому випадку бездіяльність Суворова виглядає щонайменше дивно: чи йдеться про професійну неспроможність контролювати власний напрямок роботи, чи про свідоме небажання бачити те, що відбувається на українському кордоні.

Нагадаємо

Як писав раніше УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції може провести перевірку способу життя заступника голови Державної митної служби Владислава Суворова, мати якого володіє нерухомістю на близько 5 млн грн.

Владислав Суворов разом із дружиною та дітьми з 2024 року мешкає у квартирі площею понад 100 кв. м в елітному ЖК Києва Greenville Park на столичному Подолі. Ця квартира оформлена на матір посадовця – Ольгу Суворову, яка, відповідно до декларації Володимира Суворова – батька посадовця, із доходів має лише пенсію.

Вартість такого житла стартує від 230 тисяч доларів без ремонту, хоча в декларації батька вказано, що воно було придбане у 2022 році за 3,2 млн грн (орієнтовно 87 тис. дол. за тогочасним курсом).

Окрім того, в тому ж ЖК у Ольги Суворової є ще два паркомісця, придбаних вже у 2025 році за понад 400 тис. грн кожне.

Варто зазначити, відповідно до даних аналітичної платформи YouControl, у Ольги Суворової немає жодного бізнесу. При цьому у декларації її чоловіка вказано, що в Ольги Суворової є ще будинок в Ізмаїлі, а у Володимира Суворова там же службова квартира, яка перебуває у власності Придунайської митниці.

Окрім того, за даними ЗМІ, комерційним приміщенням у Greenville Park володіє брат дружини Владислава Суворова.

Також, за даними декларації митника, його дружина Марина Суворова минулого року придбала два новеньких авто TOYOTA RAV4 за понад 2 млн грн кожне. Купівлі відбувалися з різницею в місяць. Варто зауважити, що Марина Суворова працює в Державному інформаційно-аналітичному центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДП "Держзовнінформ") і її річна зарплата становить трохи більше ніж 500 тис. грн.

Окрім того, у родини в деклараціях із року в рік вказані значні суми готівки, зокрема у іноземній валюті.

Варто зауважити, що у 2021 році Нацагентство з питань запобігання корупції вже проводило перевірку декларацій Владислава Суворова. Тоді він подав уточнену декларацію за 2020 рік у якій вказав квартиру, в якій його дружина мала частку. Однак це було до того, як у матері посадовця зʼявилась елітна нерухомість.

Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови Держмитслужби