США закликають союзників визнати Революційну гвардію Ірану та "Хезболлу" терористичними
Держдеп США розіслав депешу з вимогою до 20 березня внести іранські структури до списків терористів. Це має обмежити фінансування атак проти громадян.
Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила американським дипломатам за кордоном закликати союзників офіційно внести Корпус вартових Ісламської революції Ірану та ліванське угруповання "Хезболла" до списку терористичних організацій. Про це йдеться у внутрішній депеші Державного департаменту США, з якою ознайомилося агентство Reuters, пише УНН.
Документ, датований 16 березня та підписаний державним секретарем США Марко Рубіо, було надіслано всім дипломатичним і консульським установам США у світі. У ньому дипломатам доручено донести цю позицію союзникам "на найвищому відповідному рівні" не пізніше 20 березня.
США попереджають про зростання загрози
У депеші зазначається, що уряди різних країн мають діяти швидко через підвищену загрозу атак.
З огляду на підвищений ризик нападу з боку Ірану, його партнерів і посередників, усі уряди повинні оперативно вжити заходів для зменшення можливостей Ірану та пов'язаних з Іраном терористичних груп нападати на наші відповідні країни та громадян
Американська сторона також наголошує на необхідності координувати дипломатичні зусилля з Ізраїлем.
Вашингтон розраховує на колективний тиск
У США вважають, що спільні дії союзників можуть мати більший ефект, ніж окремі рішення.
Ми оцінюємо, що іранський режим більш чутливий до колективних дій, ніж до односторонніх, і що спільний тиск, швидше за все, змусить режим змінити поведінку
У Держдепартаменті підкреслюють, що такі кроки допоможуть обмежити можливості Ірану фінансувати та підтримувати діяльність пов'язаних з ним угруповань.
Президент Трамп зосереджений на забезпеченні миру на Близькому Сході. КВІР, "Хезболла" та інші підтримувані Іраном сили дестабілізують уряди та підривають регіональний мир
