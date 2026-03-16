Трамп звинуватив союзників у нелояльності через відмову супроводжувати танкери в Ормузькій протоці

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Президент США розкритикував країни, які відмовилися надіслати кораблі в Ормузьку протоку. Трамп нагадав про багаторічний захист союзників американськими військовими.

Президент США Дональд Трамп розкритикував американських союзників, які відхилили його вимоги надіслати військові кораблі для супроводу танкерів через Ормузьку протоку, заявивши, що вони недостатньо лояльні до США після того, як десятиліттями отримували підтримку безпеки, передає УНН.

"Численні країни сказали мені, що вони вже в дорозі", – сказав Трамп у понеділок, не називаючи жодної.

"Деякі з великим ентузіазмом ставляться до цього, а деякі ні. Деякі – це країни, яким ми допомагали багато-багато років. Ми захищали їх від жахливих зовнішніх джерел, а вони не мали такого ентузіазму. І рівень ентузіазму має для мене значення", – продовжив він під час заходу в Білому домі.

Трамп намагався вмовити інші країни допомогти забезпечити проходження нафтових танкерів через спірний водний шлях, але поки що союзники США або ухиляються від зобов’язань, або прямо відкидають його вимоги.

"У нас є країни, де у нас є 45 000 солдатів, чудових солдатів, які захищають їх від небезпеки, і ми виконали чудову роботу", – сказав Трамп. "А коли ми хочемо знати: "У вас є мінні тральщики?" — "Ну, я б волів не втручатися, сер".

Трамп назвав потенційну військово-морську місію "дуже незначною", навіть попри те, що Іран продовжує обстрілювати танкери снарядами.

Трамп також заявив, що знав, що американські союзники не прийдуть на підтримку Сполучених Штатів.

"Я був великим критиком захисту країн, бо знаю, що ми їх захистимо. І якщо нам колись знадобиться допомога, їх там не буде. Я просто знав це вже давно", — сказав він.

