Союзники Трампа і Китай ухильно відповіли на вимогу щодо Ормузької протоки, але США працюють за лаштунками - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп закликав Китай та союзників допомогти у врегулюванні кризи в Ормузькій протоці. Декілька країн відреагували на заклик Трампа допомогти в кризі в Ормузькій протоці, але жодна з них поки не взяла на себе зобов'язання відправити військові кораблі до протоки, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Трамп заявив, що отримав "деякий позитивний відгук" на прохання про допомогу, і попередив, що НАТО чекає "дуже погане майбутнє", якщо союзники не підтримають.

"З ними зв'язалися сьогодні й минулої ночі, але ми отримали певний позитивний відгук. Були й такі, які не втручалися б", - сказав він журналістам на борту літака Air Force One вчора. Він не назвав країни, із якими зв'язалася його адміністрація.

"Декілька країн відреагували на заклик Трампа, але не взяли на себе зобов'язання відправити кораблі до протоки, яка фактично закрита з початку війни", - пише видання.

Реакція по країнах

Ось що кажуть по країнах:

Китай не згадав про відправку кораблів у протоку, але висловив тривогу з приводу конфлікту за кілька годин після того, як Трамп закликав Пекін до допомоги. Речник МЗС КНР Лінь Цзянь назвав ситуацію «напруженою» та такою, що підриває глобальну стабільність, додавши: «Китай знову закликає всі сторони негайно припинити військові дії, уникнути подальшої ескалації напруженості та запобігти більшому впливу регіональної турбулентності на світовий економічний розвиток». На запитання про заяву Трампа про можливість відкласти запланований саміт із китайським лідером Сі Цзіньпіном, представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив у понеділок: «Дипломатія глав держав відіграє незамінну роль у забезпеченні стратегічного керівництва китайсько-американськими відносинами. Обидві сторони підтримують зв'язок щодо візиту президента Трампа до Китаю». Він також ухилився від запитання про те, чи отримував Китай будь-який запит від США щодо направлення кораблів у води навколо Ормузької протоки;

Велика Британія працює з союзниками, у тому числі у Європі, над відновленням роботи Ормузької протоки, заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер, не надаючи подробиць. Стармер заявив, що «абсолютно безпрецедентного» вивільнення екстрених запасів нафти минулого тижня буде недостатньо для заспокоєння енергетичних ринків. «Зрештою, ми повинні знову відкрити Ормузьку протоку, щоб забезпечити стабільність на ринку – це непросте завдання. Тому ми працюємо з нашими союзниками, включаючи наших європейських партнерів, щоб розробити життєздатний колективний план, який може якомога швидше відновити свободу судноплавства в регіоні та пом'якшити економічний вплив», – сказав Стармер у понеділок. Стармер не уточнив потенційні плани щодо відновлення Ормузької протоки, через яку зазвичай протікає п'ята частина світової нафти. У своїй промові Стармер безпосередньо не згадав Трампа, який у неділю попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим майбутнім», якщо союзники США не допоможуть у зусиллях щодо відновлення Ормузької протоки, яку Іран фактично заблокував після нападу США та Ізраїлю. Стармер також оголосив про пакет допомоги у 53 мільйонів фунтів стерлінгів (70 мільйонів доларів) для допомоги вразливим домогосподарствам у Великій Британії, які залежать від мазуту, що є першою важливою політичною заявою у відповідь на економічний шок, спричинений розширенням війни. Стармер також виправдав своє рішення не приєднуватися до американо-ізраїльського наступу проти Ірану, заявивши, що він не готовий вступати в конфлікт «без плану щодо виходу з нього»;

Німеччина заявила в понеділок, що НАТО не повинно відігравати певну роль у забезпеченні безпеки Ормузької протоки після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що оборонний альянс зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо він не надасть допомоги. Виступаючи перед зустріччю голів МЗС ЄС, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина не бачить, щоб НАТО «брало на себе відповідальність» за Ормузьку протоку. Вадефуль сказав, що Німеччина виступає за запровадження санкцій проти «тих, хто відповідальний» за блокування ключового судноплавного шляху. Речник уряду Німеччини заявив: «Ця війна не має нічого спільного з НАТО. Це не війна НАТО». Уряд Німеччини також знову підтвердив, що не братиме участі в жодній діяльності в Ормузькій протоці. «Участь не розглядалася до цієї війни і не розглядається зараз», - додав речник уряду ФРН. Він заявив журналістам, що «до війни і Сполучені Штати, і Ізраїль чітко дали зрозуміти, що допомога Європи не є ні необхідною, ні бажаною»;

Франція не надсилатиме кораблі до протоки, що підтвердило Міністерство закордонних справ Франції. У своїй відповіді у X міністерство заявило, що його військово-морська місія знаходиться у Східному Середземномор'ї та залишається «оборонною»;

Італія, як зазначає AP, - чергова країна, яка обережно відреагувала на вимогу Трампа, щоб союзники допомогли відкрити Ормузьку протоку. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив журналістам у Брюсселі в понеділок, що Італія підтримує посилення військово-морських місій ЄС у Червоному морі. Але додав: «Однак я не думаю, що ці місії можна розширити, включивши Ормузьку протоку, особливо враховуючи, що це місії боротьби з піратством та оборони»;

Японія наразі не планує відправляти кораблі, заявила прем'єр-міністр країни Санае Такаїчі. «Ми ще не ухвалили жодних рішень щодо відправки військово-морських суден. Наразі ми вивчаємо, що Японія може зробити самостійно у межах нашого правового поля», - заявила вона парламенту у понеділок;

Австралія не відправлятиме кораблі. "Ми знаємо, наскільки це неймовірно важливо, але нас про це не просили, і ми в цьому не беремо участі", - заявила в понеділок міністр транспорту країни Кетрін Кінг;

Південна Корея уважно розгляне запит Трампа, повідомило Reuters у неділю з посиланням на заяву президентської адміністрації. «Ми тісно співпрацюватимемо зі США з цього питання і ухвалимо рішення після ретельного розгляду».

Робота США за лаштунками

При цьому, як зазначає CNN, американські чиновники працюють за лаштунками, щоб залучити підтримку коаліції для забезпечення безпеки Ормузької протоки.

За словами людей, знайомих з цим питанням, американські чиновники провели більшу частину вихідних, працюючи над мобілізацією підтримки вимоги президента США Дональда Трампа про те, щоб інші країни допомогли в забезпеченні безпеки Ормузької протоки, і сподіваються оголосити про нову коаліцію найближчими днями.

З кого складається ця коаліція і коли її може бути оголошено, залишаються відкритими питаннями. Навіть вірні союзники США обережно ставляться до відправки своїх військових у спірний водний шлях, поки триває активна війна, зауважує видання.

Тим не менш, американські чиновники заявили, що сподіваються принаймні отримати попередні зобов'язання щодо підтримки забезпечення безпеки протоки, навіть якщо країни залишать деталі, такі як те, які кораблі будуть розгорнуті та коли, на пізнішу дату.

Сам Трамп, як повідомляє CNN, розмовляв у неділю ввечері з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, але ця розмова не призвела до негайного оголошення про британські ресурси, що прямують до протоки.

Очікується, що Трамп проведе додаткові розмови протягом тижня. У четвер він прийматиме прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі з її першим візитом до Білого дому після обрання.

Але вона також утрималася від зобов'язань щодо відправки японських військових кораблів до протоки.

Представники адміністрації все ще кажуть, що очікують, що війна з Іраном триватиме від чотирьох до шести тижнів, тобто залишилося щонайменше ще два тижні. Хоча США та Ізраїль досягли успіху у знищенні значної частини ракетного арсеналу Ірану, його протиповітряної оборони та військово-морського флоту, жорсткий режим залишається при владі та продовжує демонструвати здатність порушувати світову торгівлю енергією.

Європейські чиновники, пише видання, заявили, що одним із їхніх побоювань є те, що Трамп оголосить про перемогу в Ірані найближчими тижнями та залишить їх патрулювати протоку після цього. До початку війни практично не було спроб отримати підтримку союзників США.

Але вони також визнають необхідність обережного управління ситуацією, побоюючись відштовхнути Трампа в той момент, коли інший конфлікт – війна в Україні – "видається як такий, що у критичному моменті".

Американські зусилля щодо захисту Ормузької протоки тривають

Тим часом, пише AP, головний військовий командувач США на Близькому Сході Бред Купер заявив, що американські війська зосереджуються на погрозах Ірану вантажним суднам, які перевозять нафту та природний газ через Ормузьку протоку.

"Ми продовжуватимемо швидко виснажувати можливості Ірану загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці та навколо неї", – заявив адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США, у відео, опублікованому у X у понеділок.

Іранські удари по комерційних суднах фактично зупинили судноплавство цим водним шляхом, яким транспортується п’ята частина світової нафти, і Іран пропустив лише кілька суден. Це різко підвищило ціну на нафту та чинить тиск на Вашингтон, щоб він зробив щось, щоб полегшити біль споживачів.

Реакція Ірану

Водночас Іран, за даними CNN, в особі міністра закордонних справ країни Аббаса Арагчі розкритикував Сполучені Штати за те, що вони звернулися до союзників за допомогою у відкритті Ормузької протоки, водночас вимагаючи від Ірану капітуляції.

"Вони здійснили масштабні атаки та знову повторили вимогу беззастережної капітуляції. Сьогодні, приблизно через 15 днів (sic) з початку війни, вони звертаються до інших країн за допомогою, щоб забезпечити безпеку Ормузької протоки та зберегти її відкритою", – сказав Арагчі.

"З нашої точки зору, протока відкрита; вона закрита лише для наших ворогів та для тих, хто здійснив несправедливу агресію проти нашої країни", – додав голова МЗС Ірану.

Іран заявив у понеділок, що Ормузька протока "не закрита", а працює за "особливих умов". "Сторони, які не брали участі у військовій агресії проти Ірану, змогли пройти через Ормузьку протоку в координації з нашими збройними силами та з їхнього дозволу", – заявив у понеділок речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

"Жодна прибережна країна в такій ситуації не може дозволити ворожим кораблям і суднам проходити нормально, щоб зміцнити свої сили та здійснити агресивні дії проти цієї прибережної держави", – додав він, додавши, що США, Ізраїль та їхні прихильники "природно не повинні мати змоги використовувати Ормузьку протоку для удару по Ірану".

Згідно з пакистанськими джерелами у сфері судноплавства та даними відстеження суден, пише CNN, протягом останніх десяти днів три пакистанські нафтові танкери перетнули Ормузьку протоку, що свідчить про те, що Іран може надавати безпечний прохід деяким партіям нафти. Останнім пакистанським танкером, який перетнув протоку, був "Karachi", повідомило CNN одне з джерел з Пакистанської національної судноплавної корпорації (PNSC) на умовах анонімності. "Дуже ймовірно", що безпечний прохід був "узгоджений з іранцями", сказало джерело. Дані відстеження суден від MarineTraffic показали, що нафтовий танкер пройшов через протоку в неділю ввечері, минаючи іранське узбережжя. MarineTraffic повідомила, що танкер плив у виключній економічній зоні Ірану та транслював сигнал своєї автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), "що свідчить про те, що окремі партії можуть отримувати узгоджений безпечний прохід".

Водночас, зазначає CNN, іранські військові попередили, що об'єкти в Червоному морі, що використовуються ВМС США, будуть вважатися "потенційними цілями", що є першою явною загрозою Тегерана щодо присутності американських військових у цьому критично важливому морському шляху.

"Присутність американського авіаносця "Gerald R. Ford" у Червоному морі вважається загрозою для Ірану, - заявило об'єднане військове командування Ірану в понеділок, згідно з Fars. - Тому логістичні та сервісні центри, що підтримують згадану військово-морську групу в Червоному морі, будуть розглядатися збройними силами Ірану як потенційні цілі".

У Червоному морі розташовано кілька саудівських портів, які обробляють експорт нафти та інші комерційні перевезення.

Саудівська Аравія збільшує експорт нафти з Янбу та інших терміналів на своєму узбережжі Червоного моря на тлі майже повного закриття руху через Ормузьку протоку.

