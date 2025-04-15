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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25215 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153324 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133408 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133711 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195898 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77491 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164574 перегляди

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Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.

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Україна може приєднатися до ЄС раніше за країни Балкан - президент Литви

Президент Литви заявив, що Україна може завершити процедуру вступу до ЄС до 2030 року, випередивши країни Західних Балкан, такі як Сербія та Чорногорія. Все залежить від зобов’язань.

Політика • 20 березня, 11:37 • 13692 перегляди

"Останнє слово за Угорщиною": Орбан зробив чергову заяву щодо питання членства України у ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для вступу України до ЄС потрібна одностайна підтримка, і останнє слово залишається за Угорщиною. Він не вважає справедливим порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами.

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Зеленський провів зустріч з главами МЗС країн Південно-Східної Європи

У Києві відбулася перша зустріч у форматі "Україна – Південно-Східна Європа" за участю міністрів закордонних справ 9 країн. Обговорили питання оборони, розмінування та підтримки України на шляху до ЄС.

Політика • 18 січня, 00:32 • 75652 перегляди

У столиці Чорногорії громадяни влаштували протест через масове вбивство з 12 загиблими

Жителі столиці Чорногорії вийшли на протест через масове вбивство, звинувачуючи владу в бездіяльності. Протестувальники вимагають відставки керівників поліції та МВС через повільну реакцію на трагедію.

Новини Світу • 4 січня, 00:35 • 52743 перегляди

Бунт у новорічну ніч: по всій Німеччині були атаковані правоохоронці та пожежники

У новорічну ніч по всій Німеччині відбулися цілеспрямовані напади на правоохоронців та пожежників. Нападники використовували піротехніку, пляшки та каміння, постраждали десятки поліцейських.

Новини Світу • 2 січня, 17:18 • 38534 перегляди

Масове вбивство у Чорногорії: загиблих уже 12, серед них - двоє дітей

У місті Цетинє в Чорногорії сталося масове вбивство, внаслідок якого загинули 12 людей, включаючи двох дітей. Підозрюваний Ацо Мартинович покінчив життя самогубством після того, як його оточила поліція.

Новини Світу • 2 січня, 06:40 • 43677 перегляди

Підозрюваний у масовому вбивстві в Чорногорії помер після спроби самогубства

У місті Цетинє стався масовий розстріл, внаслідок якого загинуло щонайменше 10 осіб, включаючи двох дітей. Підозрюваний, який стріляв у своїх друзів та близьких знайомих, помер після спроби самогубства.

Новини Світу • 2 січня, 01:47 • 30719 перегляди

Смертельна стрілянина в Чорногорії: поліція розшукує підозрюваного

У Цетині сталася стрілянина в барі, внаслідок якої загинули 7 осіб, включно з двома підлітками. Поліція розшукує Ацо Мартиновича і закликає місцевих жителів залишатися вдома.

Кримінал та НП • 1 січня, 19:54 • 33213 перегляди

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Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.

Суспільство • 26 грудня, 04:43 • 21179 перегляди

Шість посольств у Києві постраждали від удару рф: МЗС повідомило про наслідки

Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.

Війна • 20 грудня, 11:54 • 19758 перегляди

Посли шести країн розпочали дипломатичні місії в Україні - Зеленський

Президент Зеленський зустрівся з послами Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії, які прибули працювати в Україну. Відбулись окремі зустрічі та вручення вірчих грамот.

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Зеленський сьогодні прибуде до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа" - ЗМІ

Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.

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Повені та зсуви в Боснії і Герцеговині: щонайменше 16 загиблих, десятки поранених

Раптові повені та зсуви обрушилися на частини Боснії і Герцеговини, спричинивши загибель щонайменше 16 людей. Рятувальники шукають тих, хто вижив, у затоплених районах, де зруйновано дороги та мости.

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Україна та Норвегія погодили можливість продовжити "транспортний безвіз" для двосторонніх та транзитних перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року.

Економіка • 3 липня, 09:07 • 33638 перегляди

Офіційно. Зеленський візьме участь у Саміті ЄС

Засідання Європейської Ради розпочнеться з обміну думками з Президентом України Володимиром Зеленським, що дасть можливість обговорити ситуацію на місцях та привітати шлях України до європейського членства.

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Масовий блекаут у Європі: відразу в декількох країнах Балкан зникло світло

У Хорватії, Боснії та Герцеговині та Чорногорії відбулося масове відключення електроенергії, в результаті чого багато районів залишилися без електропостачання.

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Смертельна спека призводить до сотень смертей, лісових пожеж по всій Європі, Азії та США

Сотні, якщо не тисячі, смертей і численні лісові пожежі сталися в Європі, Азії та США через рекордно високі температури в останні дні.

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Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" - прем'єр

Україна та ЄС продовжили "транспортний безвізовий режим" на рік з можливістю його пролонгації до кінця 2025 року, дозволивши автомобільні вантажоперевезення між Україною та ЄС без спеціальних дозволів.

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Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

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"Українську книжкову поличку" можна знайти вже у 50 країнах: до проєкту приєдналась Коста-Рика

Коста-Рика стала 50-ю країною, яка приєдналася до проекту першої леді України "Українська Книжкова поличка". Національній бібліотеці в місті Сан-Хосе передадуть близько 20 книжок різних вітчизняних авторів українською, іспанською та англійською мовами. Це перша українська книжкова поличка в Центральній Америці.

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Вступ України до ЄС дозволить вирішити продовольчу проблему - голова МЗС Португалії

Міністр закордонних справ Португалії заявив, що вступ України до ЄС має фундаментальне значення для Португалії через потенційні економічні можливості, вирішення продовольчої проблеми, а також через те, що Україна є проатлантичним союзником.

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Півфінали та гранд-фінал Євробачення 2024 року відбудуться в Мальме, Швеція.

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Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз" для вантажних перевезень

Україна та Чорногорія домовилися про встановлення "транспортного безвізу" для вантажних перевезень з 1 червня 2024 року, а також працюють над налагодженням регулярного автобусного сполучення та безпаритетних пасажирських перевезень між двома країнами.

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