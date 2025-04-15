Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.
Президент Литви заявив, що Україна може завершити процедуру вступу до ЄС до 2030 року, випередивши країни Західних Балкан, такі як Сербія та Чорногорія. Все залежить від зобов’язань.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для вступу України до ЄС потрібна одностайна підтримка, і останнє слово залишається за Угорщиною. Він не вважає справедливим порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами.
У Києві відбулася перша зустріч у форматі "Україна – Південно-Східна Європа" за участю міністрів закордонних справ 9 країн. Обговорили питання оборони, розмінування та підтримки України на шляху до ЄС.
Жителі столиці Чорногорії вийшли на протест через масове вбивство, звинувачуючи владу в бездіяльності. Протестувальники вимагають відставки керівників поліції та МВС через повільну реакцію на трагедію.
У новорічну ніч по всій Німеччині відбулися цілеспрямовані напади на правоохоронців та пожежників. Нападники використовували піротехніку, пляшки та каміння, постраждали десятки поліцейських.
У місті Цетинє в Чорногорії сталося масове вбивство, внаслідок якого загинули 12 людей, включаючи двох дітей. Підозрюваний Ацо Мартинович покінчив життя самогубством після того, як його оточила поліція.
У місті Цетинє стався масовий розстріл, внаслідок якого загинуло щонайменше 10 осіб, включаючи двох дітей. Підозрюваний, який стріляв у своїх друзів та близьких знайомих, помер після спроби самогубства.
У Цетині сталася стрілянина в барі, внаслідок якої загинули 7 осіб, включно з двома підлітками. Поліція розшукує Ацо Мартиновича і закликає місцевих жителів залишатися вдома.
Чорногорія погодилася видати США засновника Terraform Labs До Квона після тривалої судової тяганини. Міністр юстиції країни підписав документ про екстрадицію, незважаючи на запит від Південної Кореї.
Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.
Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.
Президент Зеленський зустрівся з послами Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії, які прибули працювати в Україну. Відбулись окремі зустрічі та вручення вірчих грамот.
Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.
Раптові повені та зсуви обрушилися на частини Боснії і Герцеговини, спричинивши загибель щонайменше 16 людей. Рятувальники шукають тих, хто вижив, у затоплених районах, де зруйновано дороги та мости.
Україна та Норвегія погодили можливість продовжити "транспортний безвіз" для двосторонніх та транзитних перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року.
Засідання Європейської Ради розпочнеться з обміну думками з Президентом України Володимиром Зеленським, що дасть можливість обговорити ситуацію на місцях та привітати шлях України до європейського членства.
У Хорватії, Боснії та Герцеговині та Чорногорії відбулося масове відключення електроенергії, в результаті чого багато районів залишилися без електропостачання.
Сотні, якщо не тисячі, смертей і численні лісові пожежі сталися в Європі, Азії та США через рекордно високі температури в останні дні.
Україна та ЄС продовжили "транспортний безвізовий режим" на рік з можливістю його пролонгації до кінця 2025 року, дозволивши автомобільні вантажоперевезення між Україною та ЄС без спеціальних дозволів.
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Україна і Словаччина домовилися спростити процедуру відкриття міжнародних автобусних маршрутів між двома країнами, скасувавши вимогу до перевізників мати паритетного партнера з іншої країни.
Коста-Рика стала 50-ю країною, яка приєдналася до проекту першої леді України "Українська Книжкова поличка". Національній бібліотеці в місті Сан-Хосе передадуть близько 20 книжок різних вітчизняних авторів українською, іспанською та англійською мовами. Це перша українська книжкова поличка в Центральній Америці.
Міністр закордонних справ Португалії заявив, що вступ України до ЄС має фундаментальне значення для Португалії через потенційні економічні можливості, вирішення продовольчої проблеми, а також через те, що Україна є проатлантичним союзником.
Півфінали та гранд-фінал Євробачення 2024 року відбудуться в Мальме, Швеція.
Україна та Чорногорія домовилися про встановлення "транспортного безвізу" для вантажних перевезень з 1 червня 2024 року, а також працюють над налагодженням регулярного автобусного сполучення та безпаритетних пасажирських перевезень між двома країнами.
44 країни підтримують створення спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії проти України, а Нідерланди запропонували прийняти його у себе.
Два чорногорських міських депутати брали участь в якості міжнародних експертів-спостерігачів на псевдовиборах "виборах" путіна у рф.
Більшість населення в країнах НАТО підтримує те, що їхня держава надає Україні військову допомогу у боротьбі рф.