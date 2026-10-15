Чорногорія змінює правила тимчасового захисту для військовозобов’язаних українців
Київ • УНН
Новим заявникам-чоловікам потрібен документ про завершення або звільнення з військової служби. Правило не стосується тих, хто вже має захист.
Уряд Чорногорії змінює правила тимчасового захисту для військовозобов’язаних українців у країні. Тепер для отримання захисту потрібно надати документ про завершення або звільнення з військової служби. Обмеження не стосуються українців, які вже мають статус тимчасового захисту, повідомляє уряд Чорногорії, передає УНН.
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Як заявили в уряді, це рішення відповідає положенням Імплементаційного рішення Ради (ЄС) 2026/1912 від 30 липня 2026 року.
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У рішенні вказується, що "тимчасовий захист до 4 березня 2027 року надається громадянам України, які до прибуття в Чорногорію фактично проживали на території України та які виконали свій військовий обов'язок в Україні або звільнені від військового обов'язку в Україні, за умови надання підтверджуючих документів, і які не можуть повернутися в Україну, яку вони були змушені залишити через збройний конфлікт".
Зазначене обмеження не поширюватиметься на осіб з України, які вже користуються тимчасовим захистом у Чорногорії.
Нагадаємо
8 жовтня термін дії тимчасового захисту для українських біженців у Німеччині продовжили до березня 2028 року.