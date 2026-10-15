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Чорногорія змінює правила тимчасового захисту для військовозобов’язаних українців

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Новим заявникам-чоловікам потрібен документ про завершення або звільнення з військової служби. Правило не стосується тих, хто вже має захист.

Чорногорія змінює правила тимчасового захисту для військовозобов’язаних українців

Уряд Чорногорії змінює правила тимчасового захисту для військовозобов’язаних українців у країні. Тепер для отримання захисту потрібно надати документ про завершення або звільнення з військової служби. Обмеження не стосуються українців, які вже мають статус тимчасового захисту, повідомляє уряд Чорногорії, передає УНН

Уряд на своєму 142-му засіданні ухвалив рішення, яким вносяться зміни до рішення про затвердження тимчасового захисту для осіб з України 

- йдеться у повідомленні. 

Як заявили в уряді, це рішення відповідає положенням Імплементаційного рішення Ради (ЄС) 2026/1912 від 30 липня 2026 року. 

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У рішенні вказується, що "тимчасовий захист до 4 березня 2027 року надається громадянам України, які до прибуття в Чорногорію фактично проживали на території України та які виконали свій військовий обов'язок в Україні або звільнені від військового обов'язку в Україні, за умови надання підтверджуючих документів, і які не можуть повернутися в Україну, яку вони були змушені залишити через збройний конфлікт". 

Зазначене обмеження не поширюватиметься на осіб з України, які вже користуються тимчасовим захистом у Чорногорії.

Нагадаємо 

8 жовтня термін дії тимчасового захисту для українських біженців у Німеччині продовжили до березня 2028 року. 

Павло Башинський

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