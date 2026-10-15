Черногория меняет правила временной защиты для военнообязанных украинцев

Правительство Черногории меняет правила временной защиты для военнообязанных украинцев в стране. Теперь для получения защиты необходимо предоставить документ о завершении или освобождении от военной службы. Ограничения не касаются украинцев, которые уже имеют статус временной защиты, сообщает правительство Черногории, передает УНН.

Правительство на своем 142-м заседании приняло решение, которым вносятся изменения в решение об утверждении временной защиты для лиц из Украины — говорится в сообщении.

Как заявили в правительстве, это решение соответствует положениям Исполнительного решения Совета (ЕС) 2026/1912 от 30 июля 2026 года.

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В решении указывается, что "временная защита до 4 марта 2027 года предоставляется гражданам Украины, которые до прибытия в Черногорию фактически проживали на территории Украины и которые выполнили свою воинскую обязанность в Украине или освобождены от воинской обязанности в Украине, при условии предоставления подтверждающих документов, и которые не могут вернуться в Украину, которую они были вынуждены покинуть из-за вооруженного конфликта".

Указанное ограничение не будет распространяться на лиц из Украины, которые уже пользуются временной защитой в Черногории.

Напомним

8 октября срок действия временной защиты для украинских беженцев в Германии продлили до марта 2028 года.