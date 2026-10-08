Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року

8 жовтня, термін дії тимчасового захисту для українських біженців у Німеччині продовжили до березня 2028 року. Про це йдеться в постанові Федерального вісника законів Німеччини, пише УНН.

Деталі

Постанова вже оприлюднена в офіційному урядовому віснику та набирає чинності наступного дня після публікації.

Водночас передбачений виняток для громадян України, які в’їжджатимуть до Німеччини з 9 жовтня 2026 року та відповідно до українського законодавства є військовозобов’язаними.

Наразі в Німеччині проживає близько 1,3 млн біженців з України.

Будапешт пішов своїм шляхом: Угорщина збереже захист для українців із військовими обов’язками