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Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року

Київ • УНН

 • 738 перегляди

До 4 березня 2028 року Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців. Із 9 жовтня 2026 року для нових заявників діятиме виняток щодо військового обов’язку.

Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року

8 жовтня, термін дії тимчасового захисту для українських біженців у Німеччині продовжили до березня 2028 року. Про це йдеться в постанові Федерального вісника законів Німеччини, пише УНН.

Деталі

Постанова вже оприлюднена в офіційному урядовому віснику та набирає чинності наступного дня після публікації.

Водночас передбачений виняток для громадян України, які в’їжджатимуть до Німеччини з 9 жовтня 2026 року та відповідно до українського законодавства є військовозобов’язаними.

Наразі в Німеччині проживає близько 1,3 млн біженців з України.

Будапешт пішов своїм шляхом: Угорщина збереже захист для українців із військовими обов’язками07.10.26, 20:04 • 5200 переглядiв

Ольга Розгон

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