У Чорногорії затримали засновника російської пропагандистської мережі "Рибарь"
Київ • УНН
михайла звінчука, його дружину та ще трьох осіб затримали через підозри у гібридній діяльності. звінчук перебуває під санкціями.
У Чорногорії затримали керівника російської пропагандистської мережі "Рибарь" михайла звінчука, його дружину та ще трьох осіб. Про це повідомляє Vijesti, пише УНН.
Деталі
Операцію провели за підозрою в гібридній діяльності мережі, яку Велика Британія та США пов’язують із поширенням кремлівської пропаганди та іноземними операціями інформаційного впливу.
Британський уряд назвав звінчука співвласником і генеральним директором "Рибаря". За твердженням британської влади, мережа частково координується адміністрацією президента росії, отримує фінансування від державної корпорації "Ростех" і співпрацює з представниками російських спецслужб. Звінчук перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент США включив його до переліку осіб, причетних до деструктивних операцій впливу, спрямованих на виборчий процес у Сполучених Штатах.
США в межах програми "Винагорода за правосуддя" (Rewards for Justice) пропонує до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особи або місцеперебування іноземних суб’єктів, причетних до втручання у вибори в США, зокрема ймовірних спільників "Рибаря", або допоможе запобігти таким діям.
Доповнення
"Рибар" – російська медіамережа, заснована 2018 року. Вона стала особливо відомою після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Спочатку задумана як платформа для військового аналізу та репортажів про конфлікти, з часом вона переросла в розгалужену мережу каналів зв’язку, яку західні інституції пов’язують з поширенням проросійських наративів, пропагандистською діяльністю та операціями інформаційного впливу.
міхаіл звінчук – засновник і один найвідоміших представників "Рибаря", колишній співробітник інформаційних структур міністерства оборони росії. У 2018 році він разом з дєнісом щукіним створив цей проєкт, який згодом став одним з найвпливовіших російських військових телеграм-каналів.
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