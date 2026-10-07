Німеччина екстрадувала з Японії російського хакера, якого звинувачують у роботі на найбільше угруповання вимагачів

Німецька влада екстрадувала з Японії 28-річного росіянина, якого підозрюють у причетності до хакерського угруповання Qilin. Чоловіка затримали в Осаці у травні, після чого його передали Німеччині для розслідування справи. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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28-річного росіянина Володимира К., якого німецька влада вважає учасником хакерського угруповання Qilin, у травні чоловіка затримали в Осаці. За даними німецьких слідчих, він працював під псевдонімом Snake у складі групи з восьми осіб, які становлять ядро Qilin. Угруповання займається кібератаками та вимаганням і вже завдало шкоди тисячам компаній і державних установ по всьому світу.

Спецкомісія "Альбус" земельного управління кримінальної поліції Північного Рейну — Вестфалії із середини 2024 року таємно розслідувала діяльність хакерів. Німецьким слідчим вдалося проникнути в інфраструктуру угруповання та комп’ютер підозрюваного, встановити його особу й відстежити його поїздку до Японії. Коли росіянин вирушив у відпустку до Токіо, його затримали за міжнародним ордером.

Міністр внутрішніх справ Північного Рейну — Вестфалії Герберт Ройль назвав затримання "найбільшим успіхом німецьких слідчих у боротьбі з кіберзлочинністю". За його словами, це перший випадок, коли російського хакера вдалося затримати за межами росії. Міжнародний розшук інших імовірних учасників ядра Qilin триває.

Масштаб діяльності Qilin величезний. За даними німецької влади, у світі відомо про 3954 жертви угруповання, а загальна сума вимог викупу сягнула 2,88 млрд доларів. Жертви заплатили хакерам щонайменше 140 млн доларів.

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